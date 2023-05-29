Неблагополучную семью с вылезшим за окно ребенком проверяет полиция Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Как стало известно, тагильская семья с 2019 года состоит на учете в ПДН. Проверку проводили сотрудники отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское».
Данная семья, в которой воспитываются 4-ро несовершеннолетних детей, с 2019 года состоит на учете в ПДН, оба родителя ранее судимы, неоднократно привлекались к административной ответственности за распитие спиртного и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В полиции добавили, что в настоящее время в суде решается вопрос о лишении отца и матери родительских прав.
Напомним, инцидент с вылезшим в окно ребенком произошел вечером 27 мая. Малыш на вид 3-4 лет перелез через оконную решетку и держался за нее. На него обратили внимание прохожие, однако, по всей видимости, глава семейства забрал ребенка в квартиру.