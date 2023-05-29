Неблагополучную семью с вылезшим за окно ребенком проверяет полиция Нижнего Тагила

Напомним, инцидент с вылезшим в окно ребенком произошел вечером 27 мая. Малыш на вид 3-4 лет перелез через оконную решетку и держался за нее. На него обратили внимание прохожие, однако, по всей видимости, глава семейства забрал ребенка в квартиру.