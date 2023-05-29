Новые штрафы в России. Что можно, а что запретили

Животных надо любить и за ними надо следить — с этим никто не спорит. Но народные избранники почему-то забывают о том, что у большинства приютов нет стабильных источников финансирования. Многие существуют только за счёт пожертвований энтузиастов. Волонтёры и рады бы создать кошечкам и собачкам роскошные условия обитания, но у них просто нет на это денег. Зато теперь у них есть штрафы.