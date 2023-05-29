Новые штрафы в России. Что можно, а что запретили

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:40
25 мая 2023 года были приняты поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы до 1 миллиона для юридических лиц, а для физических лиц штрафы в размере 3 тысяч рублей или 15 суток ареста за распространение или публичную демонстрацию экстремистских материалов. Например, это касается карт с усеченными границами РФ. Так, атласы дорог и карты могут стать экстремистским материалом, если на них Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области не отмечены как российские территории.
По словам председателя Госдумы по безопасности Василия Пискарева, старые географические материалы не будут признаваться экстремистскими, так как они имеют указание года выпуска. Однако пока остается не понятно, как быть с цифровыми материалами.
Такое нововведение вызвало возмущение у родителей школьников. Дело в том, что в демо-версии ЕГЭ границы отмечены на 1 января 2022 года. В Рособрнадзоре заявили, что экзамены пройдут с добавлением новых регионов. Закон начнет действовать после того, как его одобрит Совфед и подпишет президент. Также основной закон еще должен быть утвержден. Он на данный момент находится на стадии 2-го чтения.
Рекомендуется и проверить свои данные в соцсетях. Если имеются репосты или посты с инфографикой, то их лучше удалить, даже при отсутствии подписчиков. По словам судебного юриста и специалиста по гражданскому праву Алексея Моисеева, любая публикация является документом. На основании этого правоохранители могут привлечь к ответственности.
Стоит быть аккуратнее с материалами, в которых содержится история фашизма. Ранее уже стали замазывать свастики в кино. Однако теперь под запрет попали труды руководства национал-социалистической рабочей партии Германии и фашистской партии Италии, выступления и фото руководителей групп, организаций или движений, которых признали преступными в ходе Нюрнбергского процесса, а также тех, кто с ними сотрудничал.
Также 25 мая был принят законопроект о штрафах для владельцев животных. Так, если животное повредило чужое имущество или травмировало человека, то для физлиц штраф составит 10-30 тысяч рублей, для должностных лиц 50-100 тысяч рублей и для юрлиц 100-200 тысяч рублей.
При нарушении требований к содержанию своих питомцев штраф может достигнуть 1,5-3 тысяч рублей для физлиц, 5-15 тысяч рублей для должностных лиц и 15-30 тысяч рублей для юрлиц.
Содержание зоопарка, дельфинария или цирка без лицензии может обойтись в 15-50 тысяч рублей. А за нарушения в содержании приютов тоже придется заплатить. Сумма штрафа достигает 15-30 тысяч рублей. За жестокое обращение с животными гражданам придется заплатить 5-15 тысяч рублей, должностным лицам 15-30 тысяч рублей, а организациям 50-100 тысяч рублей.
Размеры штрафов по мнению Алексея Моисеева вызывают удивление. Это может привести к нежелательному росту коррупции, объясняет он.
Животных надо любить и за ними надо следить — с этим никто не спорит. Но народные избранники почему-то забывают о том, что у большинства приютов нет стабильных источников финансирования. Многие существуют только за счёт пожертвований энтузиастов. Волонтёры и рады бы создать кошечкам и собачкам роскошные условия обитания, но у них просто нет на это денег. Зато теперь у них есть штрафы.
Не всегда понятна идея законодателя относительно суммы штрафов, касающиеся животных и их содержания. Если это укус, то от 10 до 30 тыс рублей для физлица — непонятно, как это коррелируется с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), который составляет 16 тыс. Иногда такое ощущение, что законодатель отталкивается от своей зарплаты депутата Госдумы в 400-500 тыс рублей, а не на среднероссийскую, которая ровно в 10 раз меньше, — говорит Алексей Моисеев.
В Госдуму также внесено предложение о штрафах за нарушение тишины днем. Сейчас ее нужно соблюдать с 23:00 до 07:00. Штраф составляет 1-2 тысячи рублей. В некоторых домах люди договариваются сами, когда шуметь можно, а когда нельзя.
По мнению Алексея Моисеева, есть случаи, когда ужесточение правил оправдано. Например, сейчас за шум двигателей автомобилей штраф составляет 300-500 рублей. Однако автолюбители, по словам Моисеева, не обращают на них внимания. Касательно бытовых нарушений, ужесточение тоже может быть оправдано.
Безусловно, когда штрафы минимальны, полиция реагирует очень вяло. И люди, осознавая, что и штраф небольшой, и полиция плохо реагирует, продолжают нарушать и игнорировать мнение соседей, к примеру, — рассказывает Моисеев.
Еще 25 мая были утверждены оборотные штрафы в виде процента от выручки для операторов связи, которые отказываются идти на сотрудничество с силовиками и устанавливать систему, отслеживающую трафик абонентов. Теперь операторам за это придется платить от 0,001% до 0,003% от выручки. А если средства на покупку оборудования отсутствуют, то его можно будет взять «по подписке». Начальный взнос 500-800 тысяч рублей и в месяц плата составляет 55-110 тысяч рублей. Поправки начнут действовать после утверждения в Совфеде и подписания президентом.
Алексей Моисеев обратил внимание на то, что есть еще нововведение по кострам. По его мнению, штраф в 10-30 тысяч рублей за разведение костра или жарку шашлыков является несоразмерным доходам простых граждан. Кроме того, во многих городах оборудованы беседки для отдыха, но нет мангальных зон.
Людей приглашают отдыхать, но запрещают жарить шашлыки, или приглашают загорать, но не разрешают купаться. Это мы очень часто наблюдаем в наших местах отдыха, — говорит Моисеев.
Еще одно нововведение положительно для граждан. Оно разрешает жить не по прописке и без регистрации. Изменения пока не приняты. Это инициатива, внесенная на рассмотрение в Госдуму.