Педагог-психолог из Екатеринбурга назвала учеников дураками и пригрозила им ПДН

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
На ней слышно, как женщина ругает учеников за то, что они не делают уроки и не совершенствуются в учебе, пишет Е1.
Аудиозапись гуляла по учреждению около двух недель. Сама же запись была сделана 12 мая. Слышно, как женщина говорит одному из школьников, что он «обнаглел настолько, что от него уже устала даже мать». Также она сообщает ребенку, что он «как был дураком, так им и остался». Помимо этого, она сравнила учеников с первоклассниками, сказав, что те владеют большими знаниями.
Девочек учительница упрекнула в том, что они отвлекаются от занятий, болтая с мальчиками. Еще она отругала ученицу, которая не выполнила домашнее задание, потому что поссорилась с мамой. Учительница сказала ей, что всем «насрать на ее ссору с мамой».
Другому ученику она напомнила, что из его семьи ушел отец. И посоветовала ему искать людей, на которых можно равняться, а не тех, кто «как его папа».
Ты не найдешь себе никого, ты останешься один, потому что хамов не любят. Если ты собираешься быть как твой папа, будешь один жить, — также сказала ученикам педагог-психолог.
В конце своего монолога она пригрозила, что в пятом классе половину из учеников поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.
Родители учеников, как утверждают сами, узнав об этом, две недели пытались попасть к директору учреждения для серьезного разговора — все время что-то не складывалось со стороны лицея.
По словам родителей, их дети выслушивают оскорбления уже три года. Оправдываясь, учителя говорят, что дети в классе все «сложные».
В департаменте образования Екатеринбурга подтвердили, что родители обращались для записи на прием к директору, но их не устроил ни один из вариантов времени встречи, которое предложили в школе (родители уверяют, что время было намеренно подобрано таким образом, чтобы никто не смог прийти).
Учительница, которая ругается в аудио, написала заявление об увольнении, а на сайте школы появилась новая вакансия.
В лице сказали, что встреча с родителями состоится в ближайшее время. Также со всеми учителями в учреждении проведут беседу о недопустимости такого формата общения.