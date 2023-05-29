Педагог-психолог из Екатеринбурга назвала учеников дураками и пригрозила им ПДН

Аудиозапись гуляла по учреждению около двух недель. Сама же запись была сделана 12 мая. Слышно, как женщина говорит одному из школьников, что он «обнаглел настолько, что от него уже устала даже мать». Также она сообщает ребенку, что он «как был дураком, так им и остался». Помимо этого, она сравнила учеников с первоклассниками, сказав, что те владеют большими знаниями.