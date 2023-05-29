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Платная доставка Wildberries возмутила жителей Екатеринбурга

29 мая 2023, 12:34
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местных жителей возмутила платная доставка Wildberries. Такое нововведение екатеринбуржцам не понравилось, а в компании объяснили изменение большой нагрузкой на пункты выдачи товаров.

По словам жителя Евгения, он хотел получить свой заказ в маркетплейсе на улице Академика Бардина, однако при оформлении покупки приложение выдало уведомление, что доставка будет платной.

В пресс-службе маркетплейса подтвердили, что придумали нововведение и отметили, что оно будет действовать временно и только в перегруженных пунктах выдачи.

Перегружены они, как правило, перед сезоном отпусков, отметили там. И отметили, что по городу в общей сложности работает 235 других пунктов выдачи.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Доставка#Платная доставка#Покупатели#Общество#Wildberries
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