Платная доставка Wildberries возмутила жителей Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
По словам жителя Евгения, он хотел получить свой заказ в маркетплейсе на улице Академика Бардина, однако при оформлении покупки приложение выдало уведомление, что доставка будет платной.
В пресс-службе маркетплейса подтвердили, что придумали нововведение и отметили, что оно будет действовать временно и только в перегруженных пунктах выдачи.
Перегружены они, как правило, перед сезоном отпусков, отметили там. И отметили, что по городу в общей сложности работает 235 других пунктов выдачи.