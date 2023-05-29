Почти 4 миллионов рублей лишились из-за мошенников два пенсионера в Нижнем Тагиле

Первый пенсионер проживает в Дзержинском районе. Он увидел в интернете рекламу «Газпром Инвестиции» и перешел по ссылке. Там он указал свои данные. С ним связался мужчина, который стал общаться с тагильчанином по вопросу заработков на инвестициях. Когда пенсионер заявил, что ему интересна эта тема, то для него был назначен куратор.