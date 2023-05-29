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Почти 4 миллионов рублей лишились из-за мошенников два пенсионера в Нижнем Тагиле

29 мая 2023, 07:33
Фото: 1MI
Два пенсионера лишились почти четырех миллионов рублей в Нижнем Тагиле. Один хотел заработать инвестициях, а второму позвонили «полицейские» и «сотрудники» ЦБ.

Первый пенсионер проживает в Дзержинском районе. Он увидел в интернете рекламу «Газпром Инвестиции» и перешел по ссылке. Там он указал свои данные. С ним связался мужчина, который стал общаться с тагильчанином по вопросу заработков на инвестициях. Когда пенсионер заявил, что ему интересна эта тема, то для него был назначен куратор.

Позднее он связался с пенсионером и предложил инвестировать небольшую сумму. Через несколько дней он уже предложил вложить максимальную сумму, чтобы получить большой доход. Тогда пенсионер перевел 1,7 миллиона рублей на разные счета. Это были все его сбережения.

Мужчина понял, что его обманули только через несколько дней, когда рассказал о случившемся приехавшему к нему в гости сыну.

Второй пенсионер является жителем села Николо-Павловское. 62-летний мужчина рассказал, что ему позвонили незнакомцы и сообщили, что на него пытаются оформить кредит. Далее они просили брать кредиты и переводить средства на «безопасные счета». Такое случалось несколько раз. В результате мужчина перевел мошенникам почти 2 миллиона рублей.

В полиции по обоим инцидентам возбуждены уголовные дела, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

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#Ирина Кирилова#Пенсионер#Мошенничество#Уголовное дело#Криминал#Нижний Тагил
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