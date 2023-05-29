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Поддельный сыр из Башкирии обнаружен в Свердловской области

29 мая 2023, 12:56
Фото: 1MI
В Свердловской области специалисты нашли поддельный сыр из Башкирии.

В молочном продукте они обнаружили растительные жиры, которых там быть не должно, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Образец подделки эксперты направили для проведения исследования. После этого продукт проверили химики-аналитики, которые и зафиксировали нарушение.

Выяснилось, что продукт был произведен в Башкирии, но название марки не указано. Теперь специалисты планируют передать данные о нарушении башкирским коллегам, которые должны будут применить к фермерам санкции.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Сыр#Поддельный сыр#Подделка#Происшествия
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