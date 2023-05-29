Поддельный сыр из Башкирии обнаружен в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В молочном продукте они обнаружили растительные жиры, которых там быть не должно, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Образец подделки эксперты направили для проведения исследования. После этого продукт проверили химики-аналитики, которые и зафиксировали нарушение.
Выяснилось, что продукт был произведен в Башкирии, но название марки не указано. Теперь специалисты планируют передать данные о нарушении башкирским коллегам, которые должны будут применить к фермерам санкции.