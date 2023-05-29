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Подозреваемый в коррупции главный свердловский десантник отпущен на СВО из зала суда

29 мая 2023, 11:33
Фото: 1MI
На четыре месяца был перенесен суд по делу главы Союза десантников России по Свердловской области Евгения Тетерина. Он обвиняется в получении взятки. Тетерин был отпущен из зала суда, чтобы отправиться на СВО.

Новое заседание состоится 25 сентября 2023 года. При этом защита просила отложить рассмотрение дела до конца декабря 2023 года, пишет Ура.ру со ссылкой на Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Аргументом защиты было то, что уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова написала письмо. В нем она попросила приостановить производство по уголовному делу, а также отпустить Тетерина на СВО. Он работает помощником омбудсмена и, предполагается, что повезет гуманитарный груз.

Напомним, Евгения Тетерина заподозрили во взяточничестве в 2021 году. Силовики считают, что он задействован в передаче средств сотруднику налоговой службы. Последний должен был избавить связанных с Тетериным людей от проблем с проверками щебеночного карьера. Сам Тетерин заявил, что отношения ко взятке не имеет. В декабре 2022 года он отправился на СВО и пропустил одно из заседаний.

Стала известна цель отправки главы Союза десантников России из Екатеринбурга на СВО
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#Ирина Кирилова#СВО#Арест#Суд#Общество#Екатеринбург
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