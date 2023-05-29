Подозреваемый в коррупции главный свердловский десантник отпущен на СВО из зала суда

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Новое заседание состоится 25 сентября 2023 года. При этом защита просила отложить рассмотрение дела до конца декабря 2023 года, пишет Ура.ру со ссылкой на Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.
Аргументом защиты было то, что уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова написала письмо. В нем она попросила приостановить производство по уголовному делу, а также отпустить Тетерина на СВО. Он работает помощником омбудсмена и, предполагается, что повезет гуманитарный груз.
Напомним, Евгения Тетерина заподозрили во взяточничестве в 2021 году. Силовики считают, что он задействован в передаче средств сотруднику налоговой службы. Последний должен был избавить связанных с Тетериным людей от проблем с проверками щебеночного карьера. Сам Тетерин заявил, что отношения ко взятке не имеет. В декабре 2022 года он отправился на СВО и пропустил одно из заседаний.