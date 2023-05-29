Подозреваемый в коррупции главный свердловский десантник отпущен на СВО из зала суда

Напомним, Евгения Тетерина заподозрили во взяточничестве в 2021 году. Силовики считают, что он задействован в передаче средств сотруднику налоговой службы. Последний должен был избавить связанных с Тетериным людей от проблем с проверками щебеночного карьера. Сам Тетерин заявил, что отношения ко взятке не имеет. В декабре 2022 года он отправился на СВО и пропустил одно из заседаний.