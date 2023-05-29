Подросток ударил друга ножом в спину в Белом Яре

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Злоумышленнику 16 лет, его другу – 17. Они учились в одной школе, а когда выпустились из нее, продолжили общение, пишет «Ural Mash».
Известно, что подросток случайно зацепил новую футболку своего друга. А когда тот возмутился, ударил его. Разозлившийся парень пригласил его на разборки в лес, но он отказался.
Перепалка продолжилась при следующей встрече. Затаивший обиду юноша на этот раз прихватил с собой нож, и, когда приятель отвернулся, воткнул его в спину.
Подросток потерял много крови – нож задел почку и позвоночник. Злоумышленник на допросе сказал, что не сожалеет о содеянном, а если бы хотел убить друга, то втыкал бы нож не в спину. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что 36-летний тагильчанин убил незнакомца из-за ревности. Он нанес ножевые ранения в разные части его тела. Конфликт произошел во время пьяного застолья между двумя мужчинами и девушкой одного из них.