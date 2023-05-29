TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Изображение материала

Подросток ударил друга ножом в спину в Белом Яре

29 мая 2023, 08:41
Фото: 1MI
В Белом Яре школьник воткнул нож в спину своего друга. В результате злоумышленника поймали – он не выбросил орудие, так как это был подарок от папы, который отбывает наказание в тюрьме.

Злоумышленнику 16 лет, его другу – 17. Они учились в одной школе, а когда выпустились из нее, продолжили общение, пишет «Ural Mash».

Известно, что подросток случайно зацепил новую футболку своего друга. А когда тот возмутился, ударил его. Разозлившийся парень пригласил его на разборки в лес, но он отказался.

Перепалка продолжилась при следующей встрече. Затаивший обиду юноша на этот раз прихватил с собой нож, и, когда приятель отвернулся, воткнул его в спину.

Подросток потерял много крови – нож задел почку и позвоночник. Злоумышленник на допросе сказал, что не сожалеет о содеянном, а если бы хотел убить друга, то втыкал бы нож не в спину. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 36-летний тагильчанин убил незнакомца из-за ревности. Он нанес ножевые ранения в разные части его тела. Конфликт произошел во время пьяного застолья между двумя мужчинами и девушкой одного из них.

«Отелло» из Североуральска ранил ножом свою девушку за телефонный звонок
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Перми пырнул друга в бронежилете ножом для проверки экипировкиВоткнувший нож другу в глаз пенсионер под Нижним Тагилом может избежать тюрьмыПорезавший ножом 16-летнюю девушку подросток из Березовского признан невменяемым
#Белый Яр#Ножевое ранение#Нож в спину#Криминал#Елена Озерова
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: вечные НМУ, несчастный Сухоложский и обещания ЕВРАЗа
Сегодня, 07:20
Маленький ребенок вылез из окна и держался за оконную решетку в Нижнем Тагиле
27 мая 15:09
Новые штрафы в России. Что можно, а что запретили
Сегодня, 04:38
«Без шашлыка можно выходные провести»: депутат из Тагила о противопожарном режиме
27 мая 11:37
Что известно о состоянии жителя Нижнего Тагила с ампутированными ногами
26 мая 06:51
Средняя зарплата в Свердловской области превысила 60 тысяч рублей
Сегодня, 05:15