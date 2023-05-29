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Подросток утонул на озере в Тюмени. Его мама рассказала подробности

29 мая 2023, 08:03
Фото: 1MI

Подросток утонул во время купания в Тюменском озере

В Тюмени 27 мая в СНТ «Приозерное» на озере Липовое утонул 16-летний подросток. Юноша отдыхал с друзьями.

Мама подростка Татьяна рассказала, что она была не в курсе местонахождения ее сына. Она отметила, что ее ребенок не умеет плавать. Родителям он сказал, что отправился гулять.

В воде мальчик оказался случайно. По словам знакомых, он боролся с другим подростком (не для шутки). В результате оказался на глубине. У ребенка свело ногу и он начал тонуть. На крики о помощи никто не откликнулся, сообщает «Наш город».

По словам матери погибшего, сейчас ведется розыск свидетелей, так как версии людей отличаются. Следственный комитет уже начал проверку, а дело находится на контроле Тюменской прокуратуры. Кроме того, и. о. прокурора Центрального административного округа Тюмени Артем Морозов поручил провести проверку об исполнении закона о профилактике безнадзорности детей и обеспечения безопасности на водных объектах.

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