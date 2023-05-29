Подросток утонул на озере в Тюмени. Его мама рассказала подробности

По словам матери погибшего, сейчас ведется розыск свидетелей, так как версии людей отличаются. Следственный комитет уже начал проверку, а дело находится на контроле Тюменской прокуратуры. Кроме того, и. о. прокурора Центрального административного округа Тюмени Артем Морозов поручил провести проверку об исполнении закона о профилактике безнадзорности детей и обеспечения безопасности на водных объектах.