Подросток утонул на озере в Тюмени. Его мама рассказала подробности

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Мама подростка Татьяна рассказала, что она была не в курсе местонахождения ее сына. Она отметила, что ее ребенок не умеет плавать. Родителям он сказал, что отправился гулять.
В воде мальчик оказался случайно. По словам знакомых, он боролся с другим подростком (не для шутки). В результате оказался на глубине. У ребенка свело ногу и он начал тонуть. На крики о помощи никто не откликнулся, сообщает «Наш город».
По словам матери погибшего, сейчас ведется розыск свидетелей, так как версии людей отличаются. Следственный комитет уже начал проверку, а дело находится на контроле Тюменской прокуратуры. Кроме того, и. о. прокурора Центрального административного округа Тюмени Артем Морозов поручил провести проверку об исполнении закона о профилактике безнадзорности детей и обеспечения безопасности на водных объектах.