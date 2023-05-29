Предупреждение о смоге продлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Помимо этого, синоптики прогнозируют ветреную погоду с порывами до 17 метров в секунду. Также 30 мая местами в регионе могут возникнуть грозы.
Из-за этого становится возможным падение слабых конструкций, деревьев, обрывы линий связи и электропередач. Граждан просят быть внимательнее, а в случае ЧП звонить спасателям по телефону 101.
Отметим, что в Нижнем Тагиле 30 мая скорость ветра не будет превышать восьми метров в секунду, следует из данных сайта Гисметео. В этот день в городе днем ожидается до +26 градусов тепла и повышенная ультрафиолетовая активность.