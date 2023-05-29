Предупреждение о смоге продлено в Свердловской области

Помимо этого, синоптики прогнозируют ветреную погоду с порывами до 17 метров в секунду. Также 30 мая местами в регионе могут возникнуть грозы.



Из-за этого становится возможным падение слабых конструкций, деревьев, обрывы линий связи и электропередач. Граждан просят быть внимательнее, а в случае ЧП звонить спасателям по телефону 101.