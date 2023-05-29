TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Изображение материала

Предупреждение о смоге продлено в Свердловской области

29 мая 2023, 13:58
Фото: 1MI
До 3 июня в Свердловской области объявлен период неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Помимо этого, синоптики прогнозируют ветреную погоду с порывами до 17 метров в секунду. Также 30 мая местами в регионе могут возникнуть грозы.

Из-за этого становится возможным падение слабых конструкций, деревьев, обрывы линий связи и электропередач. Граждан просят быть внимательнее, а в случае ЧП звонить спасателям по телефону 101.

Отметим, что в Нижнем Тагиле 30 мая скорость ветра не будет превышать восьми метров в секунду, следует из данных сайта Гисметео. В этот день в городе днем ожидается до +26 градусов тепла и повышенная ультрафиолетовая активность.

Жара и ветреная погода ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Узнать подробнее
#Свердловская область#НМУ#Воздух#Ветер#Жара#Погода#Природа#Нижний Тагил#Елена Озерова
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: вечные НМУ, несчастный Сухоложский и обещания ЕВРАЗа
Сегодня, 07:20
Маленький ребенок вылез из окна и держался за оконную решетку в Нижнем Тагиле
27 мая 15:09
Новые штрафы в России. Что можно, а что запретили
Сегодня, 04:38
«Без шашлыка можно выходные провести»: депутат из Тагила о противопожарном режиме
27 мая 11:37
Что известно о состоянии жителя Нижнего Тагила с ампутированными ногами
26 мая 06:51
Средняя зарплата в Свердловской области превысила 60 тысяч рублей
Сегодня, 05:15