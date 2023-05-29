Россия планирует обеспечить доступ в интернет через сотово-спутниковую сеть к 2035 г

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект стратегии развития отрасли связи на период с 2024 по 2035 годы, к 2035 году в России будет возможность отправлять сообщения экстренным службам и получать доступ к интернету с помощью сотово-спутниковой сети.