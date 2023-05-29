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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Россия планирует обеспечить доступ в интернет через сотово-спутниковую сеть к 2035 г

29 мая 2023, 09:34
Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект стратегии развития отрасли связи на период с 2024 по 2035 годы, к 2035 году в России будет возможность отправлять сообщения экстренным службам и получать доступ к интернету с помощью сотово-спутниковой сети.

Предполагается, что российская группировка низкоорбитальных спутников начнет функционировать на орбите к 2030 году, что позволит пользователем подключаться к сети в местах, где сотовая связь недоступна, пишет 360tv.ru.

В рамках развития этой гибридной сети, которая будет основываться на резервных телевизионных и интернет-сетях, покрытие должно охватить всю страну к 2035 году. Пользователи смогут воспользоваться этой сетью в районах Северного морского пути, в Арктической зоне и на автомобильных трассах.

Представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций пояснили, что эти планы находятся пока только на стадии разработки и являются идеями рабочей группы, ответственной за фиксированную связь. Стратегия все еще находится в процессе редактирования, и окончательное решение о включении этих инициатив в документ будет принято после обсуждения предложений специалистов.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уже осенью 2019 года заявил о планах покрыть Россию высокоскоростной спутниковой связью к 2030 году. На реализацию программы до 2024 года планируется потратить 4,6 триллиона рублей.

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