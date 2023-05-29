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Самокатчик испугался полицейских и попал в ДТП в Екатеринбурге

29 мая 2023, 06:11
Фото: 1MI
Мужчина, ехавший на самокате, испугался сотрудников ДПС и, перепутав тормоза, попал в аварию. Инцидент случился ночью 25 мая 2023 года в Екатеринбурге.

Екатеринбуржец ехал на самокате по тротуару со скоростью 25 км/ч. Так как его самокат превышает норму транспорта, на котором можно ездить по тротуарам, горожанина решили остановить сотрудники ДПС, пишет Е1.

Самокатчик не слышал обращения к нему автоинспекторов. Когда они включили сигнал, мужчина испугался и хотел затормозить, но перепутал передний и задний тормоза. В результате екатеринбуржец вылетел из самоката.

Несмотря на то, что пострадавший на момент аварии был в шлеме, он получил ссадины на коленях и поверхностную травму головы. Самокат был отправлен на штрафную стоянку.

Напомним, недавно в Екатеринбурге двое парней, ехавших на одном самокате, совершили наезд на женщину на пешеходном переходе. Один из очевидцев происшествия вызвал пострадавшей скорую помощь.

Два парня на электросамокате сбили женщину на переходе в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#ДТП#ДПС#Самокат#Пострадавший#Авария#Нарушение#Происшествия
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