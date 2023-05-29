Самокатчик испугался полицейских и попал в ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Екатеринбуржец ехал на самокате по тротуару со скоростью 25 км/ч. Так как его самокат превышает норму транспорта, на котором можно ездить по тротуарам, горожанина решили остановить сотрудники ДПС, пишет Е1.
Самокатчик не слышал обращения к нему автоинспекторов. Когда они включили сигнал, мужчина испугался и хотел затормозить, но перепутал передний и задний тормоза. В результате екатеринбуржец вылетел из самоката.
Несмотря на то, что пострадавший на момент аварии был в шлеме, он получил ссадины на коленях и поверхностную травму головы. Самокат был отправлен на штрафную стоянку.
Напомним, недавно в Екатеринбурге двое парней, ехавших на одном самокате, совершили наезд на женщину на пешеходном переходе. Один из очевидцев происшествия вызвал пострадавшей скорую помощь.