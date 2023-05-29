Сергей Лавров прибыл в Кению в рамках предстоящего саммита "Россия — Африка"

В столице Кении представители принимающей стороны встретили министра у трапа самолета. Министерство иностранных дел России опубликовало фотографию, на которой видно, как Сергей Лавров встречает представителей Кении, одетый в джинсы и синюю рубашку, и пожимает им руку, пишет 360tv.ru.