Сергей Лавров прибыл в Кению в рамках предстоящего саммита "Россия — Африка"

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В столице Кении представители принимающей стороны встретили министра у трапа самолета. Министерство иностранных дел России опубликовало фотографию, на которой видно, как Сергей Лавров встречает представителей Кении, одетый в джинсы и синюю рубашку, и пожимает им руку, пишет 360tv.ru.
Согласно сообщению Марии Захаровой, официального представителя МИД России, в ее Telegram-канале, визит в Кению является частью турне министра по африканским странам, приуроченного к предстоящему саммиту "Россия — Африка", который состоится в июле 2023 года.
Этот саммит станет вторым встречей российского лидера с лидерами африканских стран. Первый саммит прошел в 2019 году. Президент России, Владимир Путин, пригласил страны Африки принять участие в саммите и подчеркнул, что его целью является определение направлений дальнейшего сотрудничества.
Посол Центральноафриканской Республики, Леон Додону-Пунагаза, отметил, что партнерство с Россией помогло укрепить боеспособность армии республики и предложил создать военную базу, в которой могли бы находиться до 10 тысяч военнослужащих.