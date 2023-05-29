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Сергей Лавров прибыл в Кению в рамках предстоящего саммита "Россия — Африка"

29 мая 2023, 09:31
Сегодня, 29 мая, министр иностранных дел Российской Федерации, Сергей Лавров, прибыл в Кению в официальном визите. По информации пресс-службы министерства, самолет министра приземлился в Найроби.

В столице Кении представители принимающей стороны встретили министра у трапа самолета. Министерство иностранных дел России опубликовало фотографию, на которой видно, как Сергей Лавров встречает представителей Кении, одетый в джинсы и синюю рубашку, и пожимает им руку, пишет 360tv.ru.

Согласно сообщению Марии Захаровой, официального представителя МИД России, в ее Telegram-канале, визит в Кению является частью турне министра по африканским странам, приуроченного к предстоящему саммиту "Россия — Африка", который состоится в июле 2023 года.

Этот саммит станет вторым встречей российского лидера с лидерами африканских стран. Первый саммит прошел в 2019 году. Президент России, Владимир Путин, пригласил страны Африки принять участие в саммите и подчеркнул, что его целью является определение направлений дальнейшего сотрудничества.

Посол Центральноафриканской Республики, Леон Додону-Пунагаза, отметил, что партнерство с Россией помогло укрепить боеспособность армии республики и предложил создать военную базу, в которой могли бы находиться до 10 тысяч военнослужащих.

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