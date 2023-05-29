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Школьница в Калининграде жестоко избита сверстницами из-за якобы украденного вейпа

29 мая 2023, 12:29
Шокирующий случай избиения школьницы в Калининграде обусловлен якобы украденным вейпом, сообщает близкая знакомая жертвы, пишет NEWS.ru.

По словам этого свидетеля, девочка подошла к ней, чтобы рассказать о планирующемся нападении, что побудило ее расспрашивать школьников о причинах такого жестокого поведения.

Она решила лично выяснить происходящее, собрав вокруг себя группу ребят и задавая вопросы вроде: "Почему Полина говорит мне, что вы собираетесь ее избить, ведь вы были друзьями?" Подруга Диана рассказала, что они собрались в гостях у Полины, и именно тогда Полина якобы украла вейп стоимостью 3600 рублей. Она спросила: "Кто из вас лично видел, как Полина его взяла?" И хотя ответили: "Нет, но мы точно знаем", все стало понятно для меня. Для Дианы "курилка" стала важнее и дороже, чем дружба с Полиной, поэтому она решила отомстить, рассказала она.

Знакомая утверждает, что это уже третий случай избиения девочки. По ее словам, пострадавшая не заслуживает такого отношения со стороны сверстников, особенно учитывая, что родной отец Полины не проживает с ними, и она и ее мать действительно нуждаются в помощи.

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