Школьница в Калининграде жестоко избита сверстницами из-за якобы украденного вейпа

Она решила лично выяснить происходящее, собрав вокруг себя группу ребят и задавая вопросы вроде: "Почему Полина говорит мне, что вы собираетесь ее избить, ведь вы были друзьями?" Подруга Диана рассказала, что они собрались в гостях у Полины, и именно тогда Полина якобы украла вейп стоимостью 3600 рублей. Она спросила: "Кто из вас лично видел, как Полина его взяла?" И хотя ответили: "Нет, но мы точно знаем", все стало понятно для меня. Для Дианы "курилка" стала важнее и дороже, чем дружба с Полиной, поэтому она решила отомстить, рассказала она.