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Средняя зарплата в Свердловской области превысила 60 тысяч рублей

29 мая 2023, 05:15
Фото: 1MI
Средний уровень зарплаты жителей Свердловской области превысил 60 тысяч рублей. Об этом рассказали в Свердловскстате.

Так, самыми высокооплачиваемыми отраслями в регионе стали область финансов и IT - зарплата в этих профессиях в 2023 году в среднем составляет более ста тысяч рублей.

Уровень зарплаты в среднем у ученых, занимающихся различными разработками и исследованиями, составил 94 808 рублей. Свердловчане, работающие в области добычи полезных ископаемых, зарабатывают до 69 тысяч рублей.

Заработок сотрудников культуры, спорта и досуга в марте 2023 года составил около 60 тысяч рублей. Работники сферы здравоохранения заработали 53 055 рублей. Жители региона, работающие в образовании получили около 50 тысяч рублей.

Напомним, до 1 июля 2023 года в России должен повыситься минимальный размер оплаты труда.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Деньги#Зарплата#Заработок#Статистика#Свердловскстат#Экономика
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