Средняя зарплата в Свердловской области превысила 60 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Так, самыми высокооплачиваемыми отраслями в регионе стали область финансов и IT - зарплата в этих профессиях в 2023 году в среднем составляет более ста тысяч рублей.
Уровень зарплаты в среднем у ученых, занимающихся различными разработками и исследованиями, составил 94 808 рублей. Свердловчане, работающие в области добычи полезных ископаемых, зарабатывают до 69 тысяч рублей.
Заработок сотрудников культуры, спорта и досуга в марте 2023 года составил около 60 тысяч рублей. Работники сферы здравоохранения заработали 53 055 рублей. Жители региона, работающие в образовании получили около 50 тысяч рублей.
Напомним, до 1 июля 2023 года в России должен повыситься минимальный размер оплаты труда.