Стали известны правила получения выплаты детям участников СВО в Свердловской области

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Из постановления следует, что для получения денег ребенок должен жить в Свердловской области и являться несовершеннолетним на момент участия родителя в боевых действиях.
Также ребенок может получить деньги, если он в период 18-23 лет учился в школе, ссузе или вузе на очном отделении, и если ребенок не находится под опекой государства.
Напомним, в Заречном мать 33-летнего мужчины, который погиб во время участия в СВО, не может получить выплаты, превышающие 10 миллионов рублей. Сын женщины погиб в конце декабря 2022 года. На спецоперацию он уехал, ничего не говоря родственникам.