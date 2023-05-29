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Стали известны правила получения выплаты детям участников СВО в Свердловской области

29 мая 2023, 17:22
Фото: 1MI
Документ об условиях для получения выплат детям участников сво подписал замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Из постановления следует, что для получения денег ребенок должен жить в Свердловской области и являться несовершеннолетним на момент участия родителя в боевых действиях.

Также ребенок может получить деньги, если он в период 18-23 лет учился в школе, ссузе или вузе на очном отделении, и если ребенок не находится под опекой государства.

Напомним, в Заречном мать 33-летнего мужчины, который погиб во время участия в СВО, не может получить выплаты, превышающие 10 миллионов рублей. Сын женщины погиб в конце декабря 2022 года. На спецоперацию он уехал, ничего не говоря родственникам.

Мать погибшего на СВО уральца не может добиться выплат
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Ребенок#Выплаты#СВО#Деньги#Постановление#Условия#Общество
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