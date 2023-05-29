Стали известны правила получения выплаты детям участников СВО в Свердловской области

Напомним, в Заречном мать 33-летнего мужчины, который погиб во время участия в СВО, не может получить выплаты, превышающие 10 миллионов рублей. Сын женщины погиб в конце декабря 2022 года. На спецоперацию он уехал, ничего не говоря родственникам.