Транскомпанию "Мовиста" обвиняют в передаче взяток в сумме 1,6 млн в Ярославле

Издание properm.ru сообщает, что следствием установлено неоднократное получение денежных средств с февраля по май текущего года Татьяной Черемных и другими государственными служащими от Александра Советникова, которому принадлежит группа компаний “Мовита”. Компания Советникова в Ярославле должна была заниматься модернизацией трамвайных путей. В общей сложности сумма взяток составила 1 миллион 605 тысяч 453 рубля. В компании “Мовиста” информацию не комментируют. При этом “Коммерсант” пишет, что в отношении Советникова возбудили уголовное дело по статье “Дача взятки”.