Транскомпанию "Мовиста" обвиняют в передаче взяток в сумме 1,6 млн в Ярославле

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Издание properm.ru сообщает, что следствием установлено неоднократное получение денежных средств с февраля по май текущего года Татьяной Черемных и другими государственными служащими от Александра Советникова, которому принадлежит группа компаний “Мовита”. Компания Советникова в Ярославле должна была заниматься модернизацией трамвайных путей. В общей сложности сумма взяток составила 1 миллион 605 тысяч 453 рубля. В компании “Мовиста” информацию не комментируют. При этом “Коммерсант” пишет, что в отношении Советникова возбудили уголовное дело по статье “Дача взятки”.
В ноябре прошлого года между администрацией Перми и компанией “Мовиста Регионы Пермь” был заключен договор о комплексной модернизации трамвайной системы в городе. Предприятие должно в соответствии с договором отремонтировать тридцать пять километров трамвайных путей, провести реконструкцию депо и семи подстанций, поставить 44 новых вагона в течение трех лет. Реализация проекта планировалась в течение 2023 - 2025 годов. Общая стоимость работ по модернизации путей превысила шестнадцать миллиардов рублей.
ООО “Мовиста Регионы” принадлежит Александру Советникову и АО “Новтри”, которая принадлежит Александре Орловой. Генеральным директором является Дмитрий Ким. Юрлицо зарегистрировано в Москве. Главе «Новтри» принадлежит компания «Современные рельсовые системы». В 2021 году выручка предприятия составила пятьсот тридцать один миллион рублей. Остальные компании холдинга за последние несколько лет работают с убытками, в том числе «Мовиста Регионы», ГК «Мовиста» и «Мовиста городской транспорт». В холдинге вообще нет приносящих прибыль предприятий.
Александр Советников руководит и является владельцем группы компаний “Мовиста”, в том числе “Мовиста Регионы Пермь”. Ранее он являлся руководителем компании «РТ-Инвест Транспортные Системы», которая выступала оператором системы сбора платы с большегрузных автомобилей «Платон». Одним из ее учредителей является миллиардер Игорь Ротенберг.