Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
В поселке Северный упавшее дерево блокировало проезд трамваев. Об этом сообщили в «Тагильском трамвае», принося извинения пассажирам из-за неудобств и временной отмены маршрута.
По причине падения дерева на контактную сеть трамвая временно не осуществляется движение трамвая по маршруту № 6. Приносим извинения за доставленные неудобства. Трамвай заблокирован в месте падения дерева на улице Днепровской, — пишет сообщество «Тагилтрам».
Также вечером 20 мая ураган повалил деревья на провода и автомобили. В настоящее время жители Нижнего Тагила и коммунальные службы ликвидируют последствия упавших деревьев.
Ранее в Свердловской области обещали ветер до 17 м/с и грозы.