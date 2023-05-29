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Упавшее от урагана дерево заблокировало проезд трамвая №6 на Северном в Нижнем Тагиле

29 мая 2023, 16:09
Фото: «Тагилтрам»
Упавшее на трамвайные пути от ураганного ветра дерево перегородило проезд маршрута №6 на улице Днепровской в Нижнем Тагиле.

В поселке Северный упавшее дерево блокировало проезд трамваев. Об этом сообщили в «Тагильском трамвае», принося извинения пассажирам из-за неудобств и временной отмены маршрута.

По причине падения дерева на контактную сеть трамвая временно не осуществляется движение трамвая по маршруту № 6. Приносим извинения за доставленные неудобства. Трамвай заблокирован в месте падения дерева на улице Днепровской, — пишет сообщество «Тагилтрам».
Фото: «Тагилтрам•

Также вечером 20 мая ураган повалил деревья на провода и автомобили. В настоящее время жители Нижнего Тагила и коммунальные службы ликвидируют последствия упавших деревьев.

Ранее в Свердловской области обещали ветер до 17 м/с и грозы.

Деревья упали на автомобили и провода из-за ураганного ветра 29 мая в Нижнем Тагиле
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Ураган#Ветер#Трамвай#Северный поселок#Северный#Эксклюзив
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