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В гаражах в Екатеринбурге найден труп мужчины

29 мая 2023, 09:46
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в гаражах около дома на улице Восточной, 24 был найден труп мужчины. Предварительно известно, что он свел счеты с жизнью.

Так утверждают очевидцы, также об этом говорит ряд признаков. На месте работают следователи и судмедэксперт, пишет ЕАН.

Как рассказал помощник главы СКР по Свердловской области Максим Чалков проводится проверка. По ее результатам правоохранители примут какое-либо решение. 

Неделей ранее в центре уральской столицы, напротив Филармонии, свел счеты с жизнью 29-летний мужчина. Он приехал сюда из Пермского края и в последнее время столкнулся с финансовыми трудностями.

Труп найден в парке в центре Екатеринбурга. Он висел на дереве
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#Екатеринбург#Елена Озерова#Труп#Гаражи#Суицид#Прохожие#Происшествия
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