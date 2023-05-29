В гаражах в Екатеринбурге найден труп мужчины

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Так утверждают очевидцы, также об этом говорит ряд признаков. На месте работают следователи и судмедэксперт, пишет ЕАН.
Как рассказал помощник главы СКР по Свердловской области Максим Чалков проводится проверка. По ее результатам правоохранители примут какое-либо решение.
Неделей ранее в центре уральской столицы, напротив Филармонии, свел счеты с жизнью 29-летний мужчина. Он приехал сюда из Пермского края и в последнее время столкнулся с финансовыми трудностями.