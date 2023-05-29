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В Первоуральске сутки разыскивают пропавшую 51-летнюю женщину

29 мая 2023, 10:17
Фото: 1MI
В Первоуральске пропала 51-летняя женщина. Ее ищут с 28 мая.

Пропавшую зовут Савина (Болванова) Елена Николаевна, она проживала в поселке Флюс, сообщают волонтеры отряда «Прорыв».

Фото: Поисковой отряд "Прорыв"

Среди ее примет называют следующие: рост 160 см, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы. На момент исчезновения на ней были надеты серые спортивные штаны и кофта.

Также поисками занимаются и полицейские. Всех тех, кто видел Елену, просят сообщить об этом по телефону +73439648221, либо волонтерам по номеру 89000440220.

Отмечается, что поисковикам требуется помощь с топливом и в распространении информации.

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#Елена Озерова#Первоуральск#Волонтеры#Поиск#Пропала#Женщина#Происшествия#Свердловская область
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