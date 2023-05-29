В Первоуральске сутки разыскивают пропавшую 51-летнюю женщину

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Пропавшую зовут Савина (Болванова) Елена Николаевна, она проживала в поселке Флюс, сообщают волонтеры отряда «Прорыв».
Среди ее примет называют следующие: рост 160 см, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы. На момент исчезновения на ней были надеты серые спортивные штаны и кофта.
Также поисками занимаются и полицейские. Всех тех, кто видел Елену, просят сообщить об этом по телефону +73439648221, либо волонтерам по номеру 89000440220.
Отмечается, что поисковикам требуется помощь с топливом и в распространении информации.