В Первоуральске сутки разыскивают пропавшую 51-летнюю женщину

Среди ее примет называют следующие: рост 160 см, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы. На момент исчезновения на ней были надеты серые спортивные штаны и кофта.



Также поисками занимаются и полицейские. Всех тех, кто видел Елену, просят сообщить об этом по телефону +73439648221, либо волонтерам по номеру 89000440220.