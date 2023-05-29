В России подвели итоги технологической конференции Startup Village

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Как сообщает издание Transsibinfo, за два дня проведения конференции в ней приняли участие больше девяти тысяч человек из тридцати двух государств. Зрителями онлайн-трансляции форума стали свыше двух миллионов человек. В ходе мероприятия инвесторам презентовали свыше 200 инновационных разработок в отраслях строительства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, торговли и финтеха, а также 159 проектов выставлялись на Startup Bazaar. Готовые решения, которые могут полностью заменить аналоги иностранных разработчиков, представили председателю попечительского совета фонда «Сколково», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву.
Подводя итог встречи с представителями стартап-сообщества, где обсудили развитие и поддержку стартапов, решающих задачи по обеспечению импортозамещения и импортоопережения в стратегически важных областях, Дмитрий Медведев подчеркнул, что поручит устранить регуляторные недоработки и проработать предложения, способствующие укреплению высокотехнологичного сектора экономики государства.
В 2023 году форум Startup Village провели в рамках Московской недели предпринимательства. Повышенное внимание уделили предложениям студентов, которые были оформлены в рамках «Платформы университетского технологического предпринимательства». Всего в мероприятии приняли участие свыше ста студентов.
Кроме этого, в рамках технологической конференции Startup Village корпорация “Синергия” и Федерация спортивного программирования провели среди студентов и учащихся школ соревнования по спортивному программированию.
Сегодня инвесторы со всего мира пристально следят за стартапами на стыке креатива и инновационных технологий. При этом в Российской Федерации креативные индустрии переживают этап активного роста и институты развития это поддерживают.
В условиях давления антироссийских санкций в России интерес бизнеса поменял направление в сторону государств, входящих в БРИКС. Одной из главных тем бизнес-повестки на данный момент поэтому стало определение конъюнктуры спроса на этих рынках.
В 2023 году в конференции Startup Village приняли участие свыше 350 спикеров из тринадцати государств мира. На форуме Startup Bazaar представили двадцать зарубежных разработок из Белоруссии, Таджикистана, Туркменистана, Республики Казахстан, Армении, Ирана, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Камеруна. Пятьдесят менторов провели триста восемьдесят встреч со стартапами. Медиахолдинг 1MI выступил в качестве информационного партнера мероприятия.