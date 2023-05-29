В России подвели итоги технологической конференции Startup Village

Как сообщает издание Transsibinfo, за два дня проведения конференции в ней приняли участие больше девяти тысяч человек из тридцати двух государств. Зрителями онлайн-трансляции форума стали свыше двух миллионов человек. В ходе мероприятия инвесторам презентовали свыше 200 инновационных разработок в отраслях строительства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, торговли и финтеха, а также 159 проектов выставлялись на Startup Bazaar. Готовые решения, которые могут полностью заменить аналоги иностранных разработчиков, представили председателю попечительского совета фонда «Сколково», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву.