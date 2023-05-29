Из имеющихся 184 объектов в эту систему входит почти половина — 86 светофорных объектов. В течение двух лет в это число войдет еще 16. Чтобы один светофорный объект стал «умным», на него нужно потратить порядка 2 миллионов рублей — внедрить контроллер, коммуникатор и установить новые светофоры. Также появятся два новых светофорных объекта — на Фрунзе-Черемшанской и Черноисточинское шоссе — Карьер.