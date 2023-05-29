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В самом центре управления городскими светофорами: репортаж из ЦОДД Нижнего Тагила

29 мая 2023, 10:50
Фото: TagilCity.ru
Жители Нижнего Тагила не раз слышали термин «интеллектуальная транспортная система». Что это значит для Нижнего Тагила? Долго ли до завершения? Какие этапы уже внедрены в Нижнем Тагиле? Как это работает — автоматизированно или с подключением специалистов?

TagilCity.ru побывал в Центре организации дорожного движения Нижнего Тагила. Учреждение занимается формированием умной сети из светофорных объектов, которым уже сейчас может управлять один специалист.

АСУДД. Независимый искусственный интеллект или пока только помощь людям?

В 2020 году в Нижнем Тагиле ввели в эксплуатацию Автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД). Автоматизация заключается в том, что светофорные объекты (группа светофоров), которые вошли в АСУДД, могут управляться дистанционно, но не без человека.

Из имеющихся 184 объектов в эту систему входит почти половина — 86 светофорных объектов. В течение двух лет в это число войдет еще 16. Чтобы один светофорный объект стал «умным», на него нужно потратить порядка 2 миллионов рублей — внедрить контроллер, коммуникатор и установить новые светофоры. Также появятся два новых светофорных объекта — на Фрунзе-Черемшанской и Черноисточинское шоссе — Карьер.

Директор ЦОДД Вячеслав МасальскийДиректор ЦОДД Вячеслав Масальский
Директор ЦОДД Вячеслав Масальский
Фото: TagilCity.ru
Еще одна «зеленая улица» и новый пешеходный переход появятся в Нижнем Тагиле к осени
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Для удобного курсирования автомобилей по городу, в том числе, на проблемных перекрестках, специалист по управлению дорожным движением может дистанционно менять режим работы.

Специалист по управлению дорожным движением может осуществлять управление светофорным объектом в ручном режиме для разгрузки перекрестков при ДТП или в момент большого скопления транспорта в определенном направлении в «час пик», — пояснил директор ЦОДД Вячеслав Масальский.

Также в случае проезда спецтранспорта специалист может сделать беспрепятственное движение по принципу «зеленая улица». О том, где и как поймать «зеленую волну», мы уже писали.

Зеленая волна в Нижнем ТагилеЗеленая волна в Нижнем Тагиле
Зеленая волна в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru
Как и где поймать «зеленую волну» в Нижнем Тагиле?
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Анализ потоков для оптимальной схемы движения

Еще одна часть ИТС — это система мониторинга транспортных потоков, введенная в эксплуатацию также в 2020 году. Она работает на программном обеспечении NetVision Traffic, развернута на 1 сервере и имеет 37 детекторов транспортных потоков.

Они позволяют анализировать состояние транспортных потоков по их составу, интенсивности и направлениям с целью выработки оптимальных схем в организации дорожного движения, — пояснили в ЦОДД.

В планах занчительно увеличить количество детекторов, чтобы расширять ИТС. Интересно, что места установки детекторов выбирает ЦОДД, но по согласованию с Минтрансом — в первую очередь в ИТС включают самые загруженные участки.

ИТС в Нижнем ТагилеИТС в Нижнем Тагиле
ИТС в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Система следит и за пассажирскими перевозками 

Начиная с 2020 года в Нижнем Тагиле работает система организации контроля за пассажирскими перевозками. Всего в городе зарегистрировано 410 единиц пассажирского транспорта: 93 трамвая, 95 автобусов ООО «Фирма Тагилавтосервис», 122 транспортных средства у ООО «Техноком» и 100 автобусов у «Союз-НТ».

В ЦОДД работает человек, который специализируется на ежедневном контроле назначения транспортных средства на 55 маршрутов. Работник ЦОДД проверят, находятся ли автобусы и микроавтобусы на маршрутах, актуальна ли информация на табло у остановок общественного транспорта — таких пока установлено 10 штук.

По итогам прошедших суток выполняется проверка выполнения всех рейсов пассажирского транспорта, о результатах которой докладывается в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и в Управление городским хозяйством, — рассказал Вячеслав Масальский.
Автобусные маршруты Нижнего Тагила Автобусные маршруты Нижнего Тагила
Автобусные маршруты Нижнего Тагила Автобусные маршруты Нижнего Тагила
Автобусные маршруты Нижнего Тагила
Фото: TagilCity.ru

Видеомониторинг дорожной обстановки

В распоряжении Центра организации дорожного движения, помимо городских, есть 120 специальных камер. Операторы по ним в реальном режиме оценивают дорожную обстановку, а система готовит предложения для ее улучшения.

Камеры, о которых идет речь, используются также и силовыми структурами. Изображение с них можно использовать по принципу «человек, похожий на…». Кроме того, по этим умным камерам можно отследить путь движения конкретной машины по городу.

В планах — обновление имеющихся «умных» видеокамер, а также установка новых.

Основным моментом, снижающим скорость внедрения ИТС — каналы связи нынче дорого стоят. У муниципалитета не сразу находятся средства, — отметил Вячеслав Масальский.
Видеокамеры в Нижнем ТагилеВидеокамеры в Нижнем Тагиле
Видеокамеры в Нижнем ТагилеВидеокамеры в Нижнем Тагиле
Видеокамеры в Нижнем ТагилеВидеокамеры в Нижнем Тагиле
Видеокамеры в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Мониторят даже погоду

В 2022 году в Нижнем Тагиле заработала система метеомониторинга. Это автоматическая дорожная метеостанция, расположена на выезде из города — на Салдинском шоссе. Система будет работать в комплексе, когда таких метеостанций будет больше.

Автоматическая метеостанция в своем составе имеет табло переменной информации, датчики температуры, влажности, давления, температуры дорожного покрытия, направления и скорости ветра, датчик осадков, — пояснили в ЦОДД Нижнего Тагила.
Система метеомониторинга в Нижнем ТагилеСистема метеомониторинга в Нижнем Тагиле
Система метеомониторинга в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Центр обработки данных — сердце ИТС в Нижнем Тагиле

Это уникальное место, где происходит обработка данных.

В своем роде уникальный комплекс которые имеются не более чем 15 городах России предназначен для хранения и обработки цифровых данных, получаемых из системы ИТС, — рассказали в ЦОДД.

Центр обработки оборудован необходимыми инженерными системами, которые позволят ему продолжить работу даже при отключении электричества. Здесь и бесперебойное питание, кондиционирование, вентиляция, пожаротушение, охранно-пожарная сигнализация, мониторинг). Общий максимальный объем информации, циркулирующей в центре обработки данных, составляет более 2 Петабайт. Система также защищена от хакеров — здесь работает сертифицированный криптомаршрутизатор.

Центр обработки и передачи данныхЦентр обработки и передачи данных
Центр обработки и передачи данных
Фото: TagilCity.ru
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#Юлия Степанова#Авария#ЦОДД#Дорожное движение#Дорожные службы#Светофор#ИТС#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область
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