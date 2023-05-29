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Водитель автобуса насмерть сбил девочку в Верхней Пышме

29 мая 2023, 16:03
Фото: 1MI
Девочка из Верхней Пышмы погибла в результате наезда на нее автобуса. Происшествие случилось 29 мая 2023 года на перекрестке Успенский проспект — улица Огнеупорщиков.

Во время движения водитель при повороте в правую сторону не пропустил девочку на пешеходном переходе, которая переходила дорогу на зеленый свет, и сбил ее, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В результате полученных повреждений ребенок скончался на месте аварии до прибытия бригады скорой помощи. Автоинспекторами устанавливается личность погибшей.

Напомним, сегодня, 29 июня 2023 года, в Нижнем Тагиле молодой водитель легковой машины сбил 14-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу, после осмотра она была отпущена домой.

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