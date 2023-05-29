Водитель Lada с 19 штрафами сбил девочку в Нижнем Тагиле

26-летний молодой человек, управлявший машиной Lada Granta, двигался по Ленинградскому проспекту на улицу Зари. Он не стал останавливаться около пешеходного перехода, где в этот момент дорогу переходила девочка на зеленый свет, и в результате на нее наехал, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.