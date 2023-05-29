Водитель Lada с 19 штрафами сбил девочку в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
26-летний молодой человек, управлявший машиной Lada Granta, двигался по Ленинградскому проспекту на улицу Зари. Он не стал останавливаться около пешеходного перехода, где в этот момент дорогу переходила девочка на зеленый свет, и в результате на нее наехал, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Девочка, получившая травмы головы и ушиб колена, была отвезена в больницу. После осмотра подростка отпустили домой. По словам пострадавшей, она шла к трамвайной остановке.
Водитель автомобиля, как позже выяснилось, имеет 19 нарушений ПДД за последний год. По его словам, он не успел остановиться, потому что подросток неожиданно выбежала на переход. По результатам освидетельствования молодой человек оказался трезв.
В отношении водителя был составлен протокол и назначен штраф в размере 2500 рублей.
Напомним, 20 мая 2023 года житель Нижнего Тагила, ехавший за рулем автомобиля, влетел в ограждение. В результате происшествия мужчина получил сотрясение мозга.