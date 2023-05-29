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Водитель Lada с 19 штрафами сбил девочку в Нижнем Тагиле

29 мая 2023, 15:14
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Lada сбила девочку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

14-летняя девочка из Нижнего Тагила пострадала в результате наезда на нее легкового автомобиля. Дорожная авария произошла 29 июня 2023 года.

26-летний молодой человек, управлявший машиной Lada Granta, двигался по Ленинградскому проспекту на улицу Зари. Он не стал останавливаться около пешеходного перехода, где в этот момент дорогу переходила девочка на зеленый свет, и в результате на нее наехал, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Девочка, получившая травмы головы и ушиб колена, была отвезена в больницу. После осмотра подростка отпустили домой. По словам пострадавшей, она шла к трамвайной остановке.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Водитель автомобиля, как позже выяснилось, имеет 19 нарушений ПДД за последний год. По его словам, он не успел остановиться, потому что подросток неожиданно выбежала на переход. По результатам освидетельствования молодой человек оказался трезв.

В отношении водителя был составлен протокол и назначен штраф в размере 2500 рублей.

Напомним, 20 мая 2023 года житель Нижнего Тагила, ехавший за рулем автомобиля, влетел в ограждение. В результате происшествия мужчина получил сотрясение мозга.

В Нижнем Тагиле водитель снес забор и получил сотрясение мозга
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