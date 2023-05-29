Три раза за неделю ПДК вредных веществ в Нижнем Тагиле превышала норму, а родителей гуляющего по окну малыша проверяют и могут лишить прав. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 29 мая.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле