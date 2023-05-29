Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
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Updated Сегодня, 14:43
Превышения ПДК вредных веществ трижды были зафиксированы газоанализатором редакции в Нижнем Тагиле на прошлой неделе. Еще 21 раз превышения фиксировал пункт УГМС. В тоже время ЕВРАЗ обещает, что модернизирует производство на Коксохиме. Собрали подборку главных эко-событий недели.
После «прогулки» малолетнего ребенка по окну в Нижнем Тагиле полиция проверяет семью мальчика. Его родителей могут лишить прав на малыша. На учете в ПДН они состоят четыре года.
Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила посетили журналисты. Учреждение занимается формированием умной сети из светофоров, для управления которыми достаточно одного специалиста. TagilCity.ru рассказывает подробности деятельности Центра.
Лес в районе Верхней Черемшанки загорелся днем 29 мая. В этой местности достаточно много лесов. Причина пожара неизвестна. Пламя тушили спасатели и волонтеры.
Центр помощи семьям мобилизованных заработал на базе Городского Дворца Молодежи с 12 октября. Его работники и волонтеры помогают родственникам, призванных на СВО граждан. Редакция TagilCity.ru узнала подробнее, какого рода помощь могут ожидать семьи мобилизованных.