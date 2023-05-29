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Вредные вещества, проверка родителей и помощь семьям мобилизованных в Нижнем Тагиле

29 мая 2023, 14:35
Фото: TagilCity.ru
Три раза за неделю ПДК вредных веществ в Нижнем Тагиле превышала норму, а родителей гуляющего по окну малыша проверяют и могут лишить прав. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 29 мая.

Превышения ПДК вредных веществ трижды были зафиксированы газоанализатором редакции в Нижнем Тагиле на прошлой неделе. Еще 21 раз превышения фиксировал пункт УГМС. В тоже время ЕВРАЗ обещает, что модернизирует производство на Коксохиме. Собрали подборку главных эко-событий недели.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: вечные НМУ, несчастный Сухоложский и обещания ЕВРАЗа
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После «прогулки» малолетнего ребенка по окну в Нижнем Тагиле полиция проверяет семью мальчика. Его родителей могут лишить прав на малыша. На учете в ПДН они состоят четыре года.

Неблагополучную семью с вылезшим за окно ребенком проверяет полиция Нижнего Тагила
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Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила посетили журналисты. Учреждение занимается формированием умной сети из светофоров, для управления которыми достаточно одного специалиста. TagilCity.ru рассказывает подробности деятельности Центра.

В самом центре управления городскими светофорами: репортаж из ЦОДД Нижнего Тагила
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Лес в районе Верхней Черемшанки загорелся днем 29 мая. В этой местности достаточно много лесов. Причина пожара неизвестна. Пламя тушили спасатели и волонтеры.

Лес в районе Верхней Черемшанки горит в Нижнем Тагиле
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Центр помощи семьям мобилизованных заработал на базе Городского Дворца Молодежи с 12 октября. Его работники и волонтеры помогают родственникам, призванных на СВО граждан. Редакция TagilCity.ru узнала подробнее, какого рода помощь могут ожидать семьи мобилизованных.

«Главное — не оставаться в стороне»: центр помощи семьям участников СВО в Тагиле
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