Высокие температуры ожидаются на Урале и в ПФО на этой неделе

По его словам, в Саратовской и Оренбургской областях, Башкортостане и Татарстане температура будет колебаться от +24 до +30 градусов. Вместе с жарой на территории Уральского и Приволжского федеральных округов ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. Индекс ультрафиолета составит 7 единиц из 12 возможных, также прогнозируется на юге Центрального федерального округа, а также в Астраханской и Волгоградской областях.