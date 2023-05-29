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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Высокие температуры ожидаются на Урале и в ПФО на этой неделе

29 мая 2023, 09:35
На начавшейся рабочей неделе в некоторых регионах России, включая Уральский и Приволжский федеральные округа, ожидаются повышенные температуры воздуха, достигающие +33 градуса по Цельсию. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Он описал такую погоду как "сложную", пишет 360tv.ru.

"На Урале волны тепла будут присутствовать в течение всей рабочей недели. В регионах Свердловской и Челябинской областей, например, температура поднимется до +25-30 градусов, а местами даже до +33 градусов", - отметил Вильфанд.

По его словам, в Саратовской и Оренбургской областях, Башкортостане и Татарстане температура будет колебаться от +24 до +30 градусов. Вместе с жарой на территории Уральского и Приволжского федеральных округов ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. Индекс ультрафиолета составит 7 единиц из 12 возможных, также прогнозируется на юге Центрального федерального округа, а также в Астраханской и Волгоградской областях.

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