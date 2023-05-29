Высокие температуры ожидаются на Урале и в ПФО на этой неделе

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Он описал такую погоду как "сложную", пишет 360tv.ru.
"На Урале волны тепла будут присутствовать в течение всей рабочей недели. В регионах Свердловской и Челябинской областей, например, температура поднимется до +25-30 градусов, а местами даже до +33 градусов", - отметил Вильфанд.
По его словам, в Саратовской и Оренбургской областях, Башкортостане и Татарстане температура будет колебаться от +24 до +30 градусов. Вместе с жарой на территории Уральского и Приволжского федеральных округов ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. Индекс ультрафиолета составит 7 единиц из 12 возможных, также прогнозируется на юге Центрального федерального округа, а также в Астраханской и Волгоградской областях.