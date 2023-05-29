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Житель Екатеринбурга обвинил полицейских в избиении и вымогательстве

29 мая 2023, 10:49
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга Денис, которого задержали полицейские-наркоборцы, обвинил их в вымогательстве денег и побоях.

Мужчина утверждает, что стражи порядка вытащили его из машины, когда он выезжал с дачного участка. После этого его избили, сообщает Денис, затащив на территорию его дачи, пишет Е1.

Там его продолжили бить, утверждает Денис, а затем стали пытать в бане. Мужчина сообщает, что полицейские требовали его отдать им более миллиона рублей для того, чтобы они его не привлекли к уголовной ответственности.

Также Денис утверждает, что стражи порядка украли у него порядка 70 тысяч рублей, кочергу, дубинку и шуруповерт Makita.

У Дениса зафиксированы синяки и ушибы. Правоохранители же утверждают, что мужчина готовил на даче наркотики. Когда они стали задерживать Дениса, он стал сопротивляться и пытался сбежать. Свою вину мужчина признал частично.

Проведенная проверка не нашла нарушений. Теперь региональный СКР проводит дополнительную.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Полиция#Вымогательство#Наркотики#Задержание#Избиение#Происшествия
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