Житель Екатеринбурга обвинил полицейских в избиении и вымогательстве

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Мужчина утверждает, что стражи порядка вытащили его из машины, когда он выезжал с дачного участка. После этого его избили, сообщает Денис, затащив на территорию его дачи, пишет Е1.
Там его продолжили бить, утверждает Денис, а затем стали пытать в бане. Мужчина сообщает, что полицейские требовали его отдать им более миллиона рублей для того, чтобы они его не привлекли к уголовной ответственности.
Также Денис утверждает, что стражи порядка украли у него порядка 70 тысяч рублей, кочергу, дубинку и шуруповерт Makita.
У Дениса зафиксированы синяки и ушибы. Правоохранители же утверждают, что мужчина готовил на даче наркотики. Когда они стали задерживать Дениса, он стал сопротивляться и пытался сбежать. Свою вину мужчина признал частично.
Проведенная проверка не нашла нарушений. Теперь региональный СКР проводит дополнительную.