Житель Екатеринбурга обвинил полицейских в избиении и вымогательстве

Мужчина утверждает, что стражи порядка вытащили его из машины, когда он выезжал с дачного участка. После этого его избили, сообщает Денис, затащив на территорию его дачи, пишет Е1.



Там его продолжили бить, утверждает Денис, а затем стали пытать в бане. Мужчина сообщает, что полицейские требовали его отдать им более миллиона рублей для того, чтобы они его не привлекли к уголовной ответственности.