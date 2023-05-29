Житель Нижнего Тагила зарезал незнакомца из ревности

Инцидент случился 15 января 2023 года. Ночью в одной из квартир Дзержинского района Нижнего Тагила мужчина распивал алкоголь со своей знакомой 1980 года рождения. В ту же ночь в квартиру пришел незнакомый обвиняемому мужчина 1976 года рождения. Оба гостя стали конфликтовать на почве ревности.