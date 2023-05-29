Житель Нижнего Тагила зарезал незнакомца из ревности

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Инцидент случился 15 января 2023 года. Ночью в одной из квартир Дзержинского района Нижнего Тагила мужчина распивал алкоголь со своей знакомой 1980 года рождения. В ту же ночь в квартиру пришел незнакомый обвиняемому мужчина 1976 года рождения. Оба гостя стали конфликтовать на почве ревности.
В какой-то момент обвиняемый взял нож и ударил им оппонента. От полученных ранений последний скончался на месте происшествия.
По словам девушки, которая присутствовала на месте конфликта, она пыталась вызвать скорую помощь. Однако мужчина разбил ее телефон, желая смерти оппоненту, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Вину мужчина признал. Отмечается, что ранее он уже был судим, в том числе и за смерть потерпевшего по неосторожности. Уголовное дело уже направлено в суд и будет рассмотрено по существу.