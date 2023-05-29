Жители Чащино оценили работу фельдшерского-акушерского пункта в поселке

Местные жители, а это более 100 человек, получили возможность обращаться за медицинской помощью без поездок в город. Редакция TagilCity.ru посетила поселок Чащино, чтобы узнать, как изменилась жизнь местных жителей с приходом современного медицинского пункта в шаговой доступности.

ФАП оборудован фельдшерской, акушерской и детской комнатами, а также есть прививочный кабинет, помещение аптечного пункта и санитарно-бытовые комнаты. При оборудовании объекта были выполнены и требования программы «Доступная среда». Для людей с ограниченными возможностями здоровья на входе в ФАП установлен пандус. У нас поселок маленький, очень удобно, что можно позвонить и врач скоро будет у тебя дома. Проверить уровень сахара, померить давление вообще без проблем. Есть процедурный кабинет, удобно и комфортно. Если что-то посерьезней необходимо, то врач может направить в город. Вот, например, лично для меня она выбила место в городской больнице, и мне сделали томографию и УЗИ. Сделали бесплатно. Мы рады, что открыли медицинский пункт. Пожилым людям вообще счастье, ездить ни куда не надо, очереди стоять не надо. Мы в надежных руках, — делится с TagilCity.ru впечатлениями Владимир, местный житель. В этом пункте под Нижним Тагилом пациентов принимает врач-фельдшер. Теперь все 105 жителей поселка, включая девятерых детей, могут рассчитывать на своевременное первичное медицинское обслуживание. ФАП оснащен необходимым оборудованием для оказания плановой, неотложной и экстренной помощи. У врача есть возможность контролировать состояние пациентов и вовремя замечать признаки заболеваний. Современный модульный фельдшерско-акушерский пункт, укомплектованный всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи, открылся в 15 км от Нижнего Тагила в поселке Чащино 17 марта 2023 года. Фельдшерско-акушерский пункт открыт в поселке Чащино под Нижним Тагилом Узнать подробнее Читайте также: Свыше двадцати ФАПов откроются за год в Свердловской области Дороги, медицина, бизнес и образование: топ свердловских telegram-каналов Центр медицины катастроф на Урале потратит 400 млн на доставку пациентов вертолетами