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Жители Екатеринбурга купили поддельные билеты на концерт Басты

29 мая 2023, 07:33
Фото: 1MI
В Екатеринбурге некоторые местные жители попались на уловку мошенников и приобрели поддельные билеты на концерт Басты. Поэтому на выступление они так и не попали.

По словам одной из пострадавших Ксении, компания молодых людей приобрела билеты не у официального организатора, а через некую девушку, которая представилась как уполномоченная для продажи билетов, пишет Е1.

Билеты она продавала дешевле, чем на официальном сайте, однако у ряда из них сумма все равно превысила 10 тысяч рублей.

Компания узнала за два часа до концерта, что их билеты фальшивые, и что их не пустят. Таким образом компания из 20 человек осталась вечером без концерта.

В результате молодым людям пообещали вернуть деньги, однако они не верят в это.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Концерт#Баста#Поддельные билеты#Происшествия
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