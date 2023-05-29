Жители Екатеринбурга купили поддельные билеты на концерт Басты

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
По словам одной из пострадавших Ксении, компания молодых людей приобрела билеты не у официального организатора, а через некую девушку, которая представилась как уполномоченная для продажи билетов, пишет Е1.
Билеты она продавала дешевле, чем на официальном сайте, однако у ряда из них сумма все равно превысила 10 тысяч рублей.
Компания узнала за два часа до концерта, что их билеты фальшивые, и что их не пустят. Таким образом компания из 20 человек осталась вечером без концерта.
В результате молодым людям пообещали вернуть деньги, однако они не верят в это.