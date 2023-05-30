14 жителей Cвердловской области числятся пропавшими на СВО

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
У родных нет никакой информации о них и связи с ними, сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Он направил запрос в военную полицию с просьбой заняться их поисками, однако считает, что шансов мало.
По словам Максима Иванова, правоохранителям передан список с ФИО пропавших. По некоторым из них есть сведения о том, что существует вероятность их нахождения в плену. Другие же просто будто исчезли, с ними нет никакой связи.
Всем пропавшим от 22 до 46 лет. Максим Иванов отметил, что изначально у него списке было 16 фамилий и в последний момент двое из ранее пропавших вышли на связь со своими семьями.
Хотелось бы верить, что оставшиеся 14 тоже вернутся домой живыми, — добавил Максим Иванов.