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14 жителей Cвердловской области числятся пропавшими на СВО

30 мая 2023, 07:19
Фото: 1MI
На СВО в качестве пропавших без вести считаются как минимум 14 мужчин из Свердловской области. Они пропадали, начиная с 2023 года.

У родных нет никакой информации о них и связи с ними, сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Он направил запрос в военную полицию с просьбой заняться их поисками, однако считает, что шансов мало.

По словам Максима Иванова, правоохранителям передан список с ФИО пропавших. По некоторым из них есть сведения о том, что существует вероятность их нахождения в плену. Другие же просто будто исчезли, с ними нет никакой связи.

Всем пропавшим от 22 до 46 лет. Максим Иванов отметил, что изначально у него списке было 16 фамилий и в последний момент двое из ранее пропавших вышли на связь со своими семьями.

Хотелось бы верить, что оставшиеся 14 тоже вернутся домой живыми, — добавил Максим Иванов.
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#СВО#Пропавшие#Солдаты#Военные#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область#Елена Озерова
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