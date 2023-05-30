tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 мая 2023, 14:59

Published 30 мая 2023, 14:59

Modified 30 мая 2023, 15:01

Updated 30 мая 2023, 15:01

25 млн рублей выделят в Нижнем Тагиле на частичное освобождение от коммунальной платы

25 млн рублей выделят в Нижнем Тагиле на частичное освобождение от коммунальной платы

30 мая 2023, 14:59
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле чиновники и депутаты обсудили меры социальной поддержки для граждан. Было решено выделить из городского бюджета 25,6 миллионов рублей на частичное освобождение тагильчан от коммунальной платы.

В дальнейшем эти средства будут возмещены в бюджет Нижнего Тагила из средств областной субвенции, пояснила и. о. начальника управления экономики и территориального развития Нижнего Тагила Инна Власова. Она выступила перед депутатами на очередном заседании гордумы, попросив одобрить проект решения.

На 2023 год учтены средства в размере 16,1 млн рублей, кассовые расходы составили 412 тысяч рублей. Требуется выделение дополнительных средств в размере 25,6 миллионов рублей с дальнейшим возмещением из средства областной субвенции, — сообщила Инна Власова.

Общее количество средств, которые будут направлены на исполнение государственного полномочия по предоставлению гражданам меры соцподдержки по частичному освобождению от оплаты за коммунальные услуги, в 2023 году составляет 41,7 млн рублей.

Дополнительные 450 тысяч выделят из бюджета Нижнего Тагила на утилизацию биоотходов
Узнать подробнее
Читайте также:
Дополнительные 450 тысяч выделят из бюджета Нижнего Тагила на утилизацию биоотходовДоходы бюджета Нижнего Тагила выросли на миллиард рублейКак жители России будут оплачивать дефицит бюджета
#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Бюджет#Социальная помощь#Социальная поддержка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика