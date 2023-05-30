25 млн рублей выделят в Нижнем Тагиле на частичное освобождение от коммунальной платы

В дальнейшем эти средства будут возмещены в бюджет Нижнего Тагила из средств областной субвенции, пояснила и. о. начальника управления экономики и территориального развития Нижнего Тагила Инна Власова. Она выступила перед депутатами на очередном заседании гордумы, попросив одобрить проект решения.