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25 млн рублей выделят в Нижнем Тагиле на частичное освобождение от коммунальной платы

30 мая 2023, 14:59
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле чиновники и депутаты обсудили меры социальной поддержки для граждан. Было решено выделить из городского бюджета 25,6 миллионов рублей на частичное освобождение тагильчан от коммунальной платы.

В дальнейшем эти средства будут возмещены в бюджет Нижнего Тагила из средств областной субвенции, пояснила и. о. начальника управления экономики и территориального развития Нижнего Тагила Инна Власова. Она выступила перед депутатами на очередном заседании гордумы, попросив одобрить проект решения.

На 2023 год учтены средства в размере 16,1 млн рублей, кассовые расходы составили 412 тысяч рублей. Требуется выделение дополнительных средств в размере 25,6 миллионов рублей с дальнейшим возмещением из средства областной субвенции, — сообщила Инна Власова.

Общее количество средств, которые будут направлены на исполнение государственного полномочия по предоставлению гражданам меры соцподдержки по частичному освобождению от оплаты за коммунальные услуги, в 2023 году составляет 41,7 млн рублей.

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