25 млн рублей выделят в Нижнем Тагиле на частичное освобождение от коммунальной платы

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В дальнейшем эти средства будут возмещены в бюджет Нижнего Тагила из средств областной субвенции, пояснила и. о. начальника управления экономики и территориального развития Нижнего Тагила Инна Власова. Она выступила перед депутатами на очередном заседании гордумы, попросив одобрить проект решения.
На 2023 год учтены средства в размере 16,1 млн рублей, кассовые расходы составили 412 тысяч рублей. Требуется выделение дополнительных средств в размере 25,6 миллионов рублей с дальнейшим возмещением из средства областной субвенции, — сообщила Инна Власова.
Общее количество средств, которые будут направлены на исполнение государственного полномочия по предоставлению гражданам меры соцподдержки по частичному освобождению от оплаты за коммунальные услуги, в 2023 году составляет 41,7 млн рублей.