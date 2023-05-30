Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
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Updated Сегодня, 15:01
Пенсионера, инвалида, троих детей и питомцев спасли из пожара в четырех домах в Нижнем Тагиле. Дома по улице Чайковского воспламенились в ночь с 29 на 30 мая. Журналисты TagilCity.ru пообщались с погорельцами и выяснили, что без жилья остались три семьи, в том числе пожилой инвалид по зрению.
Дополнительные 450 тысяч рублей понадобились Управлению городским хозяйством Нижнего Тагила для ликвидации болезней животных, а также для перемещения и хранения биологических отходов. Выделенные на эти цели 158 тысяч рублей закончились еще в апреле.
Дерево упало на трамвайные пути от ураганного ветра и перегородило проезд маршрута №6 на улице Днепровской в Нижнем Тагиле. В «Тагильском трамвае» извинились перед пассажирами из-за временной отмены маршрута.
Из-за замены трубы временно перекроют участок дороги на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Автомобили не смогут ездить по дороге на со стороны проспекта Мира в районе отделения ГИБДД с 1 по 4 июня.
14 мужчин из Свердловской области считаются без вести пропавшими на СВО. У родных нет никакой связи с ними. Данные военных переданы в военную полицию, но шансов их найти мало. Есть вероятность, что кто-то из мужчин в плену.