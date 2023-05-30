Пенсионера, инвалида, троих детей и питомцев спасли из пожара в четырех домах в Нижнем Тагиле. Дома по улице Чайковского воспламенились в ночь с 29 на 30 мая. Журналисты TagilCity.ru пообщались с погорельцами и выяснили, что без жилья остались три семьи, в том числе пожилой инвалид по зрению.