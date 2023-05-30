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3 детей и инвалида спасли из огня в Тагиле, а улицу Циолковского на время перекроют

30 мая 2023, 14:59
Фото: TagilCity.ru
Троих детей и инвалида спасли из огня в Нижнем Тагиле, а улицу Циолковского перекроют на 4 дня. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 30 мая.

Пенсионера, инвалида, троих детей и питомцев спасли из пожара в четырех домах в Нижнем Тагиле. Дома по улице Чайковского воспламенились в ночь с 29 на 30 мая. Журналисты TagilCity.ru пообщались с погорельцами и выяснили, что без жилья остались три семьи, в том числе пожилой инвалид по зрению.

Пенсионеры, инвалид, трое детей и питомцы спасены из пожара в 4 домах в Нижнем Тагиле
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Дополнительные 450 тысяч рублей понадобились Управлению городским хозяйством Нижнего Тагила для ликвидации болезней животных, а также для перемещения и хранения биологических отходов. Выделенные на эти цели 158 тысяч рублей закончились еще в апреле.

Дополнительные 450 тысяч выделят из бюджета Нижнего Тагила на утилизацию биоотходов
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Дерево упало на трамвайные пути от ураганного ветра и перегородило проезд маршрута №6 на улице Днепровской в Нижнем Тагиле. В «Тагильском трамвае» извинились перед пассажирами из-за временной отмены маршрута.

Деревья упали на автомобили и провода из-за ураганного ветра 29 мая в Нижнем Тагиле
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Из-за замены трубы временно перекроют участок дороги на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Автомобили не смогут ездить по дороге на со стороны проспекта Мира в районе отделения ГИБДД с 1 по 4 июня.

Из-за замены трубы в Нижнем Тагиле закроют участок ул. Циолковского
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14 мужчин из Свердловской области считаются без вести пропавшими на СВО. У родных нет никакой связи с ними. Данные военных переданы в военную полицию, но шансов их найти мало. Есть вероятность, что кто-то из мужчин в плену.

14 жителей Cвердловской области числятся пропавшими на СВО
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Пенсионеры, инвалид, трое детей и питомцы спасены из пожара в 4 домах в Нижнем Тагиле
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