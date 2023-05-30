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Posted 30 мая 2023, 11:29

Published 30 мая 2023, 11:29

Modified 30 мая 2023, 11:31

Updated 30 мая 2023, 11:31

Автопробег ЧВК «Вагнер» прокомментировала свердловский омбудсмен

Автопробег ЧВК «Вагнер» прокомментировала свердловский омбудсмен

30 мая 2023, 11:29
Фото: 1MI.
Автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер», который прошел 28 мая в Екатеринбурге, прокомментировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Она в ходе брифинга, что рада, что мероприятие проведено под контролем полиции и не было никаких происшествий.

Людей слышать надо. Но во всех случаях надо помнить, что акции не должны мешать жителям города, и чтобы это не создавала угрозу безопасности, — напомнила Мерзлякова.

Напомним, Министерство общественной безопасности отказало представительству ЧВК в проведении заезда в Екатеринбурге. После проведения заезда в ведомстве заявили, что это является нарушением закона и материалы уже переданы правоохранителям.

#Ирина Кирилова#Общество#Мероприятие#Автопробег#Екатеринбург#Татьяна Мерзлякова
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