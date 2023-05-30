Автопробег ЧВК «Вагнер» прокомментировала свердловский омбудсмен

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Она в ходе брифинга, что рада, что мероприятие проведено под контролем полиции и не было никаких происшествий.
Людей слышать надо. Но во всех случаях надо помнить, что акции не должны мешать жителям города, и чтобы это не создавала угрозу безопасности, — напомнила Мерзлякова.
Напомним, Министерство общественной безопасности отказало представительству ЧВК в проведении заезда в Екатеринбурге. После проведения заезда в ведомстве заявили, что это является нарушением закона и материалы уже переданы правоохранителям.