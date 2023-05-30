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Детекторы транспортного потока появятся на подъездах к Нижнему Тагилу

30 мая 2023, 10:46
Фото: Департамент информполитики региона
Детекторы, которые будут контролировать транспортный поток, установят на 11-м километре Южного подъезда и на 3-м километре Северного подъезда к Нижнему Тагилу. Приобретены приборы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Система будет работать в общей сложности на 8 дорогах региона. В частности, остальные шесть детекторов появятся на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

В департаменте информполитики региона заявляют, что интеллектуальные транспортные системы позволяют сделать движение более безопасным. С их помощью осуществляется оперативное реагирование на разные факторы, например, погоду или ремонты.

Детекторы, уточнили в департаменте, будут следить за 28 параметрами трафика. Они будут его анализировать. Это госзнаки, тип, марка, модель, цвет авто, а также его скорость и направление. Мониторинг позволит считать суточный трафик по часам, полосам и направлениям движения. Результаты будут использоваться для развития улично-дорожной сети.

Кроме детекторов на Северном подъезде к Нижнему Тагилу будет установлен «умный» светофор. Его подключат к автоматизированной системе управления дорожным движением. Ранее в Екатеринбургской и Нижнетагильской городских агломерациях уже были установлены 49 детекторов.

Напомним, в 2023 году на внедрение интеллектуальных систем выделено 229 миллионов рублей, в том числе 199 из федерального. В Екатеринбурге планируется провести модернизацию светофоров на 12 перекрестках, а также поставить видеодетекторы на 17 объектах.

В Нижнем Тагиле модернизировано будет 10 светофоров, а новые видеодетекторы появятся на 18 объектах.

В самом центре управления городскими светофорами: репортаж из ЦОДД Нижнего Тагила
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#Ирина Кирилова#Дороги#Контроль#Нацпроект#Транспорт#Касается каждого#Нижний Тагил
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