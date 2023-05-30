Детекторы транспортного потока появятся на подъездах к Нижнему Тагилу

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Система будет работать в общей сложности на 8 дорогах региона. В частности, остальные шесть детекторов появятся на Екатеринбургской кольцевой автодороге.
В департаменте информполитики региона заявляют, что интеллектуальные транспортные системы позволяют сделать движение более безопасным. С их помощью осуществляется оперативное реагирование на разные факторы, например, погоду или ремонты.
Детекторы, уточнили в департаменте, будут следить за 28 параметрами трафика. Они будут его анализировать. Это госзнаки, тип, марка, модель, цвет авто, а также его скорость и направление. Мониторинг позволит считать суточный трафик по часам, полосам и направлениям движения. Результаты будут использоваться для развития улично-дорожной сети.
Кроме детекторов на Северном подъезде к Нижнему Тагилу будет установлен «умный» светофор. Его подключат к автоматизированной системе управления дорожным движением. Ранее в Екатеринбургской и Нижнетагильской городских агломерациях уже были установлены 49 детекторов.
Напомним, в 2023 году на внедрение интеллектуальных систем выделено 229 миллионов рублей, в том числе 199 из федерального. В Екатеринбурге планируется провести модернизацию светофоров на 12 перекрестках, а также поставить видеодетекторы на 17 объектах.
В Нижнем Тагиле модернизировано будет 10 светофоров, а новые видеодетекторы появятся на 18 объектах.