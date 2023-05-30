Детекторы транспортного потока появятся на подъездах к Нижнему Тагилу

Детекторы, уточнили в департаменте, будут следить за 28 параметрами трафика. Они будут его анализировать. Это госзнаки, тип, марка, модель, цвет авто, а также его скорость и направление. Мониторинг позволит считать суточный трафик по часам, полосам и направлениям движения. Результаты будут использоваться для развития улично-дорожной сети.