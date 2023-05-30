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Дополнительные 450 тысяч выделят из бюджета Нижнего Тагила на утилизацию биоотходов

30 мая 2023, 12:43
Фото: TagilCity.ru
Управление городским хозяйством Нижнего Тагила запросило дополнительные 450 тысяч рублей из бюджета на деятельность по предупреждению и ликвидации болезней животных, в частности, по перемещению, хранению и ликвидации биологических отходов.

Ранее предусмотренная субвенция на эти цели в размере 158 тысяч рублей, выделенная из областного бюджета, закончилась в апреле 2023 года. Об этом сообщил начальник управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Андрей Лебедев.

Он пояснил, что ходатайство в Департамент ветеринарии о выделении дополнительных средств одобрено не было. Поэтому мэрия обратилась к городской думе с просьбой рассмотреть проект решения о выделении еще 450 тысяч рублей на мероприятия по перемещению, хранению и утилизации биологических отходов. 

Хотел бы отметить, что иногда получаются большие затраты, когда мы делаем свалки биологических отходов. Прошу проголосовать за принятие данного решения, — отметил Андрей Лебедев.

В этом сезоне специалисты утилизировали двух косуль и лося, сообщил Лебедев. При этом сравнивать выделенные годом ранее средства нельзя. Поскольку с прошлого года изменилось законодательство. Если раньше специалисты могли любым способом утилизировать безнадзорных животных, то сейчас только кремация, расценки на которую выше. 

Депутаты единогласно поддержали проект решения. Деньги на хозяйственные цели будут выделены. 

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Животные#Управление#Городское хозяйство#Кремация#Общество#Экология#Эксклюзив#Андрей Лебедев
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