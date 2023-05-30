Дополнительные 450 тысяч выделят из бюджета Нижнего Тагила на утилизацию биоотходов

В этом сезоне специалисты утилизировали двух косуль и лося, сообщил Лебедев. При этом сравнивать выделенные годом ранее средства нельзя. Поскольку с прошлого года изменилось законодательство. Если раньше специалисты могли любым способом утилизировать безнадзорных животных, то сейчас только кремация, расценки на которую выше.