Иномарка сбила 86-летнюю бабушку под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
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Updated Сегодня, 13:54
Об аварии с участием Kia Spectra сообщили в ГИБДД по Свердловской области. За рулем находился мужчина, которого за последний год два раза привлекали к ответственности за нарушение скорости.
Пенсионерку госпитализировали в тагильскую больницу №1. Автолюбитель сказал, что не заметил бабушку, так как ему в глаза светило солнце. Он экстренно затормозил, но было уже поздно. На момент ЧП он был трезв.
Сотрудники ГАИ призывают граждан к внимательности на дорогах.