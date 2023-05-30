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Иномарка сбила 86-летнюю бабушку под Нижним Тагилом

30 мая 2023, 13:39
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД
На трассе Нижний-Тагил-Нижняя Салда машина сбила 86-летнюю пенсионерку. Женщина шла по пешеходному переходу.

Об аварии с участием Kia Spectra сообщили в ГИБДД по Свердловской области. За рулем находился мужчина, которого за последний год два раза привлекали к ответственности за нарушение скорости.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД

Пенсионерку госпитализировали в тагильскую больницу №1. Автолюбитель сказал, что не заметил бабушку, так как ему в глаза светило солнце. Он экстренно затормозил, но было уже поздно. На момент ЧП он был трезв.

Сотрудники ГАИ призывают граждан к внимательности на дорогах.

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#Елена Озерова#ДТП#Нижний Тагил#Иномарка#Трасса#Бабушка#Происшествия
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