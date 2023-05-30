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Из-за аномальной жары снизились запасы воды в Екатеринбурге

30 мая 2023, 05:05
Фото: 1MI
Запасы воды в водохранилище Екатеринбурга значительно уменьшились из-за засухи и аномальной жары в Свердловской области. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов в прямом эфире «Свердловского областного телевидения».

По словам Орлова, сейчас воду для города приходится брать в Челябинской области из Нязе-Петровского водохранилища.

Кроме того, мэр Екатеринбурга отметил, что власти вынуждены вносить изменения в содержание города. Так, если ранее дороги на городских улицах мылись, то сейчас их смачивают.

Напомним, в Свердловской области до конца текущей недели сохранится аномально жаркая погода. Кроме того, в области будет действовать пожароопасная обстановка.

Аномальная жара в Свердловской области сохранится до конца недели
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Екатеринбург#Вода#Водохранилище#Уровень воды#Экология
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