Из-за аномальной жары снизились запасы воды в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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По словам Орлова, сейчас воду для города приходится брать в Челябинской области из Нязе-Петровского водохранилища.
Кроме того, мэр Екатеринбурга отметил, что власти вынуждены вносить изменения в содержание города. Так, если ранее дороги на городских улицах мылись, то сейчас их смачивают.
Напомним, в Свердловской области до конца текущей недели сохранится аномально жаркая погода. Кроме того, в области будет действовать пожароопасная обстановка.