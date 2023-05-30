Из-за замены трубы в Нижнем Тагиле закроют участок ул. Циолковского

Дело в том, что НТ МУП «Тагилэнерго» будут ремонтировать участок теплотрассы между домами № 24 и № 35. Для обеспечения подъезда к жилым домам от дома № 22 на улице Циолковского до улицы Вязовской будет организовано двустороннее движение.