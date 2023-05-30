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Из-за замены трубы в Нижнем Тагиле закроют участок ул. Циолковского

30 мая 2023, 08:51
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в связи с заменой трубы будет временно перекрыт участок дороги на улице Циолковского. Ограничения будут действовать четыре дня.

Машины временно не смогут ездить по дороге на улице Циолковского со стороны проспекта Мира в районе отделения ГИБДД. Перекрытие продлится с 1 по 4 июня. Об этом сообщили в городской администрации.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Дело в том, что НТ МУП «Тагилэнерго» будут ремонтировать участок теплотрассы между домами № 24 и № 35. Для обеспечения подъезда к жилым домам от дома № 22 на улице Циолковского до улицы Вязовской будет организовано двустороннее движение.

Напомним, что с 29 мая по 17 июля было закрыто движение автотранспорта на участке улицы Красноармейская в районе парка «Народный». Там производится реконструкция канализационного коллектора.

Почти на 1,5 месяца перекроют улицу Красноармейскую в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Улица#Перекрытие#Перекрытие дороги#Замена трубы#Транспорт
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