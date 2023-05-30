Из-за замены трубы в Нижнем Тагиле закроют участок ул. Циолковского

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Машины временно не смогут ездить по дороге на улице Циолковского со стороны проспекта Мира в районе отделения ГИБДД. Перекрытие продлится с 1 по 4 июня. Об этом сообщили в городской администрации.
Дело в том, что НТ МУП «Тагилэнерго» будут ремонтировать участок теплотрассы между домами № 24 и № 35. Для обеспечения подъезда к жилым домам от дома № 22 на улице Циолковского до улицы Вязовской будет организовано двустороннее движение.
Напомним, что с 29 мая по 17 июля было закрыто движение автотранспорта на участке улицы Красноармейская в районе парка «Народный». Там производится реконструкция канализационного коллектора.