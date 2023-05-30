За пять лет до того, как выйти на пенсию по возрасту, россияне могут оформить статус предпенсионера. Сейчас единых рамок предпенсионного возраста не существует. Напомним, приняв решение о повышении пенсионного возраста, государство установило переходный период (продлится до 2028 года), в течение которого возраст выхода на заслуженный отдых будет постепенно повышаться. К примеру, женщины 1966 года рождения выйдут на пенсию в 2024 году — в 58 лет, а женщины 1967 года рождения — в 2026 году в 59 лет. Таким образом, за пять лет до официального пенсионного возраста наступает предпенсионный.