Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Впервые понятие «предпенсионер» появилось в 2019 году, когда стартовала новая пенсионная реформа, предусматривающая в числе прочих своих задач и увеличение пенсионного возраста. Чтобы защитить граждан, которые получают отсрочку по выходу на пенсию и вынуждены еще несколько лет находиться в трудовом статусе, государство решило выделить их в отдельную категорию льготников.
Фактически предпенсионеры имеют право на те же преференции, что и граждане, вышедшие на заслуженный отдых по возрасту. Если пенсионеры подтверждают свой статус пенсионным удостоверением, то предпенсионерам, чтобы пользоваться льготами, нужно предъявить справку об отнесении к льготной категории в соответствующее ведомство — к примеру, ФНС, центр занятости населения и др.
Если раньше такие справки выдавал Пенсионный фонд России (ПФР), то с этого года справку можно получить уже в Социальном фонде России (СФР). Данное ведомство с 1 января 2023 года объединяет функции ПФР и ФСС (Фонд социального страхования).
За пять лет до того, как выйти на пенсию по возрасту, россияне могут оформить статус предпенсионера. Сейчас единых рамок предпенсионного возраста не существует. Напомним, приняв решение о повышении пенсионного возраста, государство установило переходный период (продлится до 2028 года), в течение которого возраст выхода на заслуженный отдых будет постепенно повышаться. К примеру, женщины 1966 года рождения выйдут на пенсию в 2024 году — в 58 лет, а женщины 1967 года рождения — в 2026 году в 59 лет. Таким образом, за пять лет до официального пенсионного возраста наступает предпенсионный.
Если пенсионер выходит на пенсию раньше положенного времени (есть такие привилегии у некоторых категорий льготников), то и предпенсионный период у них начинается раньше.
Люди не зря всю жизнь беспокоятся о трудовом стаже, ведь при выходе на пенсию необходимо доказать, что ты отработал достаточно трудовых лет, чтобы вовремя (а то и досрочно) уйти на заслуженный отдых. Для предпенсионера этот фактор тоже имеет значение. Если у гражданина не будет хотя бы минимального стажа (исчисляется индивидуально), то ему откажут выдавать справку предпенсионера.
Поскольку вся информация о трудовой деятельности предпенсионеров уже имеется в базе данных СФР, гражданину достаточно предъявить вместе с заявлением о выдаче справки только паспорт.
Справку о льготном статусе можно получить как при очном обращении в СФР или МФЦ, так и виртуально — через портал «Госуслуги». Навигация на сайте очень простая. В перечне услуг нужно найти вкладку «Работа и пенсия» — в ней и содержится опция заказа справки.
Статус предпенсионера дает гражданину определенные меры поддержки. К примеру, льготы по налогам на имущество и землю; оплачиваемые выходные для прохождения медобследования; запрет на увольнение из-за возраста и так далее. Если же льготник все-таки остался без работы, то он вправе подать заявку на повышенное пособие по безработице.
Кроме того, предпенсионный статус позволяет своим обладателям заявить право на долю в наследстве даже при факте отсутствия в завещании, а также им предоставляется возможность подавать на алименты в отношении близких родственников.
Данная категория льготников имеет законное право не платить налог на имущество за один объект недвижимости. К примеру, у тагильчанина есть квартира и дача, так вот он может выбрать объект, в отношении которого его освободят от налогообложения. Также у них есть право на вычет по земельному налогу: если у гражданина имеется дача в 6 соток, она не облагается налогом. Если же дача имеет большую площадь, то облагается все, что свыше 6 соток.