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Как тагильчанам оформить статус предпенсионера и какие льготы положены

30 мая 2023, 11:29
Фото: 1MI
Как тагильчанам оформить статус предпенсионера и какие льготы положены
Статус предпенсионера дает возможность гражданам соответствующего возраста получать определенные льготы и выплаты. Какие льготы и преференции положены предпенсионерам в 2023 году? Как подтвердить этот статус? Подробнее читайте в нашем материале.

Как получить статус предпенсионера в Нижнем Тагиле

Впервые понятие «предпенсионер» появилось в 2019 году, когда стартовала новая пенсионная реформа, предусматривающая в числе прочих своих задач и увеличение пенсионного возраста. Чтобы защитить граждан, которые получают отсрочку по выходу на пенсию и вынуждены еще несколько лет находиться в трудовом статусе, государство решило выделить их в отдельную категорию льготников.

Фактически предпенсионеры имеют право на те же преференции, что и граждане, вышедшие на заслуженный отдых по возрасту. Если пенсионеры подтверждают свой статус пенсионным удостоверением, то предпенсионерам, чтобы пользоваться льготами, нужно предъявить справку об отнесении к льготной категории в соответствующее ведомство — к примеру, ФНС, центр занятости населения и др.

Если раньше такие справки выдавал Пенсионный фонд России (ПФР), то с этого года справку можно получить уже в Социальном фонде России (СФР). Данное ведомство с 1 января 2023 года объединяет функции ПФР и ФСС (Фонд социального страхования).

Как получить статус предпенсионера в Нижнем ТагилеКак получить статус предпенсионера в Нижнем Тагиле
Как получить статус предпенсионера в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI

Какой возраст считается предпенсионным

За пять лет до того, как выйти на пенсию по возрасту, россияне могут оформить статус предпенсионера. Сейчас единых рамок предпенсионного возраста не существует. Напомним, приняв решение о повышении пенсионного возраста, государство установило переходный период (продлится до 2028 года), в течение которого возраст выхода на заслуженный отдых будет постепенно повышаться. К примеру, женщины 1966 года рождения выйдут на пенсию в 2024 году — в 58 лет, а женщины 1967 года рождения — в 2026 году в 59 лет. Таким образом, за пять лет до официального пенсионного возраста наступает предпенсионный.

Если пенсионер выходит на пенсию раньше положенного времени (есть такие привилегии у некоторых категорий льготников), то и предпенсионный период у них начинается раньше.

Какой стаж необходим для получения статуса предпенсионера

Люди не зря всю жизнь беспокоятся о трудовом стаже, ведь при выходе на пенсию необходимо доказать, что ты отработал достаточно трудовых лет, чтобы вовремя (а то и досрочно) уйти на заслуженный отдых. Для предпенсионера этот фактор тоже имеет значение. Если у гражданина не будет хотя бы минимального стажа (исчисляется индивидуально), то ему откажут выдавать справку предпенсионера.

Какие документы нужны для оформления статуса предпенсионера

Поскольку вся информация о трудовой деятельности предпенсионеров уже имеется в базе данных СФР, гражданину достаточно предъявить вместе с заявлением о выдаче справки только паспорт.

Как тагильчанам оформить предпенсионера через «Госуслуги»

Справку о льготном статусе можно получить как при очном обращении в СФР или МФЦ, так и виртуально — через портал «Госуслуги». Навигация на сайте очень простая. В перечне услуг нужно найти вкладку «Работа и пенсия» — в ней и содержится опция заказа справки.

Какой возраст считается предпенсионнымКакой возраст считается предпенсионным
Какой возраст считается предпенсионным
Фото: 1MI

Какие льготы и выплаты предоставляются предпенсионерам в Нижнем Тагиле

Статус предпенсионера дает гражданину определенные меры поддержки. К примеру, льготы по налогам на имущество и землю; оплачиваемые выходные для прохождения медобследования; запрет на увольнение из-за возраста и так далее. Если же льготник все-таки остался без работы, то он вправе подать заявку на повышенное пособие по безработице.

Кроме того, предпенсионный статус позволяет своим обладателям заявить право на долю в наследстве даже при факте отсутствия в завещании, а также им предоставляется возможность подавать на алименты в отношении близких родственников.

Какие налоговые льготы предусмотрены для предпенсионеров в Нижнем Тагиле

Данная категория льготников имеет законное право не платить налог на имущество за один объект недвижимости. К примеру, у тагильчанина есть квартира и дача, так вот он может выбрать объект, в отношении которого его освободят от налогообложения. Также у них есть право на вычет по земельному налогу: если у гражданина имеется дача в 6 соток, она не облагается налогом. Если же дача имеет большую площадь, то облагается все, что свыше 6 соток.

Какие налоговые льготы предусмотрены для предпенсионеров в Нижнем ТагилеКакие налоговые льготы предусмотрены для предпенсионеров в Нижнем Тагиле
Какие налоговые льготы предусмотрены для предпенсионеров в Нижнем Тагиле
Фото: 1MI
#Нижний Тагил#Предпенсионный возраст#Льготы
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