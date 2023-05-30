Мальчик-велосипедист попал под колеса Audi в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
37-летний водитель иномарки Audi Q7 сделал поворот во внутриквартальный проезд и, ощутив удар сзади по машине, остановился и увидел ребенка с велосипедом, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Семья мальчика рассказала, что он находился с друзьями на улице. Родители разрешили ему гулять около дома, но дети отправились гулять дальше — на площадь Славы. Пострадавший ребенок в момент ДТП был без шлема, налокотников и наколенников, а также без светоотражающих элементов на одежде.
Мальчика доставили в больницу, где ему диагностировали перелом руки и, наложив гипс, отпустили домой. Водитель по результатам освидетельствования оказался трезв.
Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту аварии.
Напомним, 29 мая 2023 года в Верхней Пышме водитель автобуса насмерть сбил девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.