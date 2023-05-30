Мальчик-велосипедист попал под колеса Audi в Нижнем Тагиле

Семья мальчика рассказала, что он находился с друзьями на улице. Родители разрешили ему гулять около дома, но дети отправились гулять дальше — на площадь Славы. Пострадавший ребенок в момент ДТП был без шлема, налокотников и наколенников, а также без светоотражающих элементов на одежде.