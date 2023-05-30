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Мальчик-велосипедист попал под колеса Audi в Нижнем Тагиле

30 мая 2023, 05:54
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
Девятилетний ребенок, ехавший на велосипеде, попал в аварию с участием легкового автомобиля. Дорожное происшествие случилось в Нижнем Тагиле в Дзержинском районе вечером 29 мая 2023 года.

37-летний водитель иномарки Audi Q7 сделал поворот во внутриквартальный проезд и, ощутив удар сзади по машине, остановился и увидел ребенка с велосипедом, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Семья мальчика рассказала, что он находился с друзьями на улице. Родители разрешили ему гулять около дома, но дети отправились гулять дальше — на площадь Славы. Пострадавший ребенок в момент ДТП был без шлема, налокотников и наколенников, а также без светоотражающих элементов на одежде.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Мальчика доставили в больницу, где ему диагностировали перелом руки и, наложив гипс, отпустили домой. Водитель по результатам освидетельствования оказался трезв.

Инспекторы ГИБДД проводят проверку по факту аварии.

Напомним, 29 мая 2023 года в Верхней Пышме водитель автобуса насмерть сбил девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Водитель автобуса насмерть сбил девочку в Верхней Пышме
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Велосипед#ДТП#Ребенок#Пострадавший#Перелом#Наезд#Происшествия
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