Массовые взрывы прогремят в поселке под Екатеринбургом

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Взрывы собираются проводить в участке недр в 1,5 километрах от поселка Рудный. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Чкаловского района Екатеринбурга.
Местные жители оказались недовольны проведением плановых работ из-за жаркой погоды и значительного задымления в регионе.
Тем не менее, в МЧС по Свердловской области отметили, что эти взрывные работы не нарушают противопожарный режим в регионе, поскольку данное использование промышленное.
Напомним, недавно в Заречном на Курманском гранитном карьере проводились взрывные работы.