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Массовые взрывы прогремят в поселке под Екатеринбургом

30 мая 2023, 16:00
Фото: 1MI
На Нижне-Исетском гранитном карьере в поселке Рудный под Екатеринбургом пройдут взрывные работы. Местные жители могут услышать взрывы 31 мая 2023 года с 11:00 до 15:00.

Взрывы собираются проводить в участке недр в 1,5 километрах от поселка Рудный. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Чкаловского района Екатеринбурга.

Местные жители оказались недовольны проведением плановых работ из-за жаркой погоды и значительного задымления в регионе.

Тем не менее, в МЧС по Свердловской области отметили, что эти взрывные работы не нарушают противопожарный режим в регионе, поскольку данное использование промышленное.

Напомним, недавно в Заречном на Курманском гранитном карьере проводились взрывные работы.

Взрыв прогремел в Заречном
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Поселок#Взрывы#Взрывные работы#Район#Происшествия
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