Молодого хоккеиста из Ивделя насмерть задавило дрезиной

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Местные жители рассказали, что погибший свердловчанин был хоккеистом. Парень скончался на месте происшествия вследствие полученных травм, несовместимых с жизнью, пишет Е1.
Подробности случившегося станут известны позднее.
Напомним, утром 28 мая 2023 года около свердловского поселка Гагарский погиб мужчина после того, как попал под поезд.
Машинист увидел свердловчанина на путях, но не успел экстренно затормозить. Сотрудники транспортного СУ СКР проводят проверку по факту происшествия.