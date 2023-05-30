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Молодого хоккеиста из Ивделя насмерть задавило дрезиной

30 мая 2023, 16:30
Фото: 1MI
Молодой человек скончался на железной дороге после того, как его сбила дрезина. Несчастный случай произошел в Ивделе 30 мая 2023 года.

Местные жители рассказали, что погибший свердловчанин был хоккеистом. Парень скончался на месте происшествия вследствие полученных травм, несовместимых с жизнью, пишет Е1.

Подробности случившегося станут известны позднее.

Напомним, утром 28 мая 2023 года около свердловского поселка Гагарский погиб мужчина после того, как попал под поезд.

Машинист увидел свердловчанина на путях, но не успел экстренно затормозить. Сотрудники транспортного СУ СКР проводят проверку по факту происшествия.

Поезд насмерть сбил человека в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Смерть#Жд пути#Хоккеист#Погибший#Происшествия#Поезд#Свердловская область#Ивдель
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