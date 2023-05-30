Названа самая проблемная трасса в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
По словам Спиридонова, самая аварийная трасса в регионе — Екатеринбург — Шадринск — Курган. За минувшие пять лет здесь произошло 400 ДТП, в результате которых 590 человек были травмированы и 145 человек погибли.
Спиридонов отметил, что чаще всего аварии со смертельным исходом случаются из-за выездов на полосу встречного движения и превышение максимально допустимой скорости.
После завершения расширения Тюменского и Пермского трактов патрули будут перенаправлены на вышеуказанную автодорогу. Также глава свердловского УГИБДД пояснил, что финансировать дорогу Екатеринбург — Шадринск — Курган в планах нет.
Напомним, недавно на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло столкновение автомобиля с мотоциклом. Мотоциклист погиб на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка.