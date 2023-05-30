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Названа самая проблемная трасса в Свердловской области

30 мая 2023, 14:58
Фото: 1MI
Названа трасса в Свердловской области с самым высоким уровнем дорожных аварий. Об этом рассказал глава УГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов.

По словам Спиридонова, самая аварийная трасса в регионе — Екатеринбург — Шадринск — Курган. За минувшие пять лет здесь произошло 400 ДТП, в результате которых 590 человек были травмированы и 145 человек погибли.

Спиридонов отметил, что чаще всего аварии со смертельным исходом случаются из-за выездов на полосу встречного движения и превышение максимально допустимой скорости.

После завершения расширения Тюменского и Пермского трактов патрули будут перенаправлены на вышеуказанную автодорогу. Также глава свердловского УГИБДД пояснил, что финансировать дорогу Екатеринбург — Шадринск — Курган в планах нет.

Напомним, недавно на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган произошло столкновение автомобиля с мотоциклом. Мотоциклист погиб на месте аварии. По факту ДТП проводится проверка.

Мотоциклист погиб в ДТП на трассе в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Авария#Смерть#ГИБДД#Трасса#Встречная полоса#Происшествия#Екатеринбург#Курган
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