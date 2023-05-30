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Неизвестный зверь покусал девочку во время купания в реке Реж

30 мая 2023, 12:52
Фото: 1MI
8-летняя девочка купалась в реке Реж в селе Мироново, как вдруг ее кто-то покусал. У нее диагностировано три глубоких рваных укуса.

Ребенок находится под присмотром медиков, сообщает Ура.ру. Кто именно напал на девочку, неизвестно. Зверя не поймали.

После произошедшего родители сразу отвезли дочь в приемный покой районной больницы, а на следующий день показывали ее травматологу. Предварительно известно, что все произошло прямо во время купания в водоеме.

Селяне предполагают, что это могла быть ондатра. В свердловском департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира сказали, что не владеют никакими данными.

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#Елена Озерова#Зверь#Водоем#Реж#Больница#Ребенок#Происшествия#Свердловская область
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