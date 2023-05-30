Неизвестный зверь покусал девочку во время купания в реке Реж

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Ребенок находится под присмотром медиков, сообщает Ура.ру. Кто именно напал на девочку, неизвестно. Зверя не поймали.
После произошедшего родители сразу отвезли дочь в приемный покой районной больницы, а на следующий день показывали ее травматологу. Предварительно известно, что все произошло прямо во время купания в водоеме.
Селяне предполагают, что это могла быть ондатра. В свердловском департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира сказали, что не владеют никакими данными.