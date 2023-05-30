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Облаву на подростков и их родителей устроят полицейские в Камышлове

30 мая 2023, 04:26
Фото: 1MI
Выявлять нарушения родителей и других законных представителей в отношении подростков будут сотрудники МВД. Рейды пройдут в Камышлове с 1 по 10 июня 2023 года.

Цель рейдов — пресечь неправомерные действия родителей и других законных представителей в отношении подростков, рассказали в пресс-службе МО МВД «Камышловский».

Кроме того, в проверках будут участвовать служащие ПДН и ГИБДД. К ответственности будут привлекаться горожане, злоупотребляющие алкоголем, привлекающие несовершеннолетних к преступной деятельности, а также совершающие насильственные действия разного характера.

Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудниками полиции проводится проверка многодетной семьи, в которой один из детей вылез в окно. Семья четыре года состоит на учете в ПДН.

Родители ранее привлекались к ответственности за злоупотребление алкоголем, неисполнение родительских обязанностей, а также имеют судимости. Стоит вопрос о лишении их родительских прав.

Неблагополучную семью с вылезшим за окно ребенком проверяет полиция Нижнего Тагила
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Камышлов#Рейд#Дети#Проверка#Подростки#Родители#Полиция#ПДН#ГИБДД#Общество
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