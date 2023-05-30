Облаву на подростков и их родителей устроят полицейские в Камышлове

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Цель рейдов — пресечь неправомерные действия родителей и других законных представителей в отношении подростков, рассказали в пресс-службе МО МВД «Камышловский».
Кроме того, в проверках будут участвовать служащие ПДН и ГИБДД. К ответственности будут привлекаться горожане, злоупотребляющие алкоголем, привлекающие несовершеннолетних к преступной деятельности, а также совершающие насильственные действия разного характера.
Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудниками полиции проводится проверка многодетной семьи, в которой один из детей вылез в окно. Семья четыре года состоит на учете в ПДН.
Родители ранее привлекались к ответственности за злоупотребление алкоголем, неисполнение родительских обязанностей, а также имеют судимости. Стоит вопрос о лишении их родительских прав.