Оконная рама чуть не упала на девочку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Девочка ехала на самокате по улице Донбасская, 21, сообщили в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком» очевидцы.
Произошедшее попало на видео. На ролике видно, что сильный ветер сдувает с головы девочки кепку. Однако она не останавливается и продолжает ехать, так как прямо за ее спиной упала оконная рама.
Напомним, на 30 мая 2023 года в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируются ветра с порывами до 17 метров в секунду. Кроме того, до 3 июня было продлено предупреждение о смоге.