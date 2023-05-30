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Оконная рама чуть не упала на девочку в Екатеринбурге

30 мая 2023, 08:25
Фото: скриншот видео telegram-канала «Екатеринбург с огоньком»
Оконная рама чуть не упала на девочку в Екатеринбурге. Она вылетела из окна многоэтажного дома из-за сильных порывов ветра. Инцидент случился 29 мая.

Девочка ехала на самокате по улице Донбасская, 21, сообщили в telegram-канале «Екатеринбург с огоньком» очевидцы.

Произошедшее попало на видео. На ролике видно, что сильный ветер сдувает с головы девочки кепку. Однако она не останавливается и продолжает ехать, так как прямо за ее спиной упала оконная рама.

Напомним, на 30 мая 2023 года в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируются ветра с порывами до 17 метров в секунду. Кроме того, до 3 июня было продлено предупреждение о смоге.

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#Ирина Кирилова#Ветер#Погода#Ураган#Происшествия#Екатеринбург
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