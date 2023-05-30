Опасные мед и молочная продукция изъяты у пассажиров в Кольцово

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Подозрительные партии были обнаружены в момент проведения осмотра багажа и ручной клади. На меде и молочных продуктах не имелось заводской упаковки, ветеринарных документов и маркировки, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
Продукцию, не внушающую доверия, изъяли и впоследствии уничтожили. Материалы дела направлены в таможенную службу.
Напомним, недавно в Кольцово был обнаружен подозрительный мед у пассажиров из Узбекистана. Партию изъяли, а на пассажиров составили протокол и привлекли к административной ответственности.