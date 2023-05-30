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Опасные мед и молочная продукция изъяты у пассажиров в Кольцово

30 мая 2023, 03:30
Фото: 1MI
У пассажиров из Узбекистана в аэропорту Кольцово под Екатеринбургом таможенники изъяли недоброкачественные партии молочной продукции и меда. Инцидент произошел 29 мая 2023 года.

Подозрительные партии были обнаружены в момент проведения осмотра багажа и ручной клади. На меде и молочных продуктах не имелось заводской упаковки, ветеринарных документов и маркировки, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Продукцию, не внушающую доверия, изъяли и впоследствии уничтожили. Материалы дела направлены в таможенную службу.

Напомним, недавно в Кольцово был обнаружен подозрительный мед у пассажиров из Узбекистана. Партию изъяли, а на пассажиров составили протокол и привлекли к административной ответственности.

Опасный мед пытались провезти в Екатеринбург пассажиры Кольцово
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#Елизавета Зиборова#Мед#Молочная продукция#Аэропорт «Кольцово»#Россельхознадзор#Партия#Здоровье#Свердловская область#Нарушение
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